Європарламент дав згоду на лібералізацію торгівлі з Україною

Європарламент підтримав тимчасове скасування торговельних бар'єрів наімпорт усіх українських товарів до ЄС . За це рішення на пленарному засіданні в Брюсселі у четвер, 19 травня, проголосували 515 євродепутатів, 32 - були проти, ще 11 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

Тепер цей регламент про лібералізацію торгівлі з Україною повинна ще затвердити Рада ЄС. Очікується, що він набуде чинності у червні. Після того цей спрощений режим торгівлі діятиме протягом одного року.

Це рішення передбачає скасування мит на ті українські промислові товари, на які вони ще діють, системи вхідних цін на фрукти та овочі, а також тарифних квот на безмитний імпорт сільськогосподарської продукції. Тобто, всі українські товари можна буде ввозити до ЄС без сплати мит. А антидемпінгові мита, запроваджені на українські товари протягом дії регламенту, не будуть збиратися навіть після завершення дії документа.

"Російська неспровокована та невиправдана агресивна війна проти України справляє з 24 лютого 2022 року вкрай негативний вплив на спроможність України торгувати з рештою світу, як через руйнування виробничих потужностей, так і через недоступність значної частки засобів транспорту внаслідок закриття доступу до Чорного моря", - зазначається у проєкті регламенту. Скасування торговельних бар'єрів має допомогти пом'якшити вплив війни на економіку України, переконані у ЄС.

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Дію регламенту можуть призупинити, якщо Київ запровадить нові торговельні бар'єри для товарів з ЄС, за винятком, якщо такий крок є чітко виправданим у контексті війни.

Європарламент вніс дві поправки до запропонованого Єврокомісією проєкту регламенту. Одна з них скасовує восьмитижневий термін сповіщення національних парламентів. Це дозволить регламенту швидше набути чинності.