Єврокомісія пропонує на рік скасувати мита на товари з України

Європейська Комісія (ЄК) у середу, 27 квітня, запропонувала скасувати на один рік імпортні мита на весь український експорт до країн ЄС. Окрім того, як повідомляється на сайті ЄК, на один рік також пропонується призупинити дію європейських антидемпінгових та захисних правил, які діють щодо імпортованих з України виробів зі сталі.

Цим "безпрецедентним жестом підтримки країни, що перебуває у війні" Брюссель хоче підтримати українську економіку та наростити обсяги експорту з України до країн ЄС, йдеться у комінюке ЄК.

"Це значно полегшить експорт українських промислових та сільськогосподарських товарів до ЄС. Ми продовжуємо підтримувати Україну в ці важкі часи", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вона повідомила, що обговорювала з президентом України Володимиром Зеленським шляхи підтримки української економіки, окрім макрофінансової допомоги і грантів, які вже надаються Брюсселем. "Ми обоє погодилися на критичній важливості швидкого і широкого призупинення дії мит, щоб посилити українську економіку", - повідомила фон дер Ляєн.

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Своєю чергою виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань економіки Валдіс Домбровскіс наголосив, що таку торгову лібералізацію щодо третіх країн ЄС застосовує вперше в історії. "Ці заходи напряму допоможуть українським виробникам та експортерам. Вони нададуть впевненості українській економіці та надішлють сильний сигнал того, що ЄС зробить усе можливе для допомоги Україні у ці скрутні часи", - сказав Домбровскіс.

Тепер цю пропозицію мають розглянути Європарламент і Рада ЄС.

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, оприлюдненим 19 квітня, українська економіка у 2022 році впаде на 35 відсотків, хоча точні виміри її збитків отримати неможливо. 22 квітня Володимир Зеленський заявляв, що Україна потребує підтримки обсягом до семи мільярдів доларів щомісяця.

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Напередодні, 26 квітня, Великобританія оголосила про лібералізацію торгівлі та скасування всіх мит і квот на експорт товарів з України.