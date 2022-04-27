Єврокомісія пропонує на рік скасувати мита на товари з України
Українські експортери зможуть ввозити до ЄС свої товари без митних платежів. Також планується призупинити дію антидемпінгових правил ЄС на українські вироби зі сталі.
У ЄС хочуть скасувати мита на український експорт
Європейська Комісія (ЄК) у середу, 27 квітня, запропонувала скасувати на один рік імпортні мита на весь український експорт до країн ЄС. Окрім того, як повідомляється на сайті ЄК, на один рік також пропонується призупинити дію європейських антидемпінгових та захисних правил, які діють щодо імпортованих з України виробів зі сталі.
Цим "безпрецедентним жестом підтримки країни, що перебуває у війні" Брюссель хоче підтримати українську економіку та наростити обсяги експорту з України до країн ЄС, йдеться у комінюке ЄК.
"Це значно полегшить експорт українських промислових та сільськогосподарських товарів до ЄС. Ми продовжуємо підтримувати Україну в ці важкі часи", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вона повідомила, що обговорювала з президентом України Володимиром Зеленським шляхи підтримки української економіки, окрім макрофінансової допомоги і грантів, які вже надаються Брюсселем. "Ми обоє погодилися на критичній важливості швидкого і широкого призупинення дії мит, щоб посилити українську економіку", - повідомила фон дер Ляєн.
Своєю чергою виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань економіки Валдіс Домбровскіс наголосив, що таку торгову лібералізацію щодо третіх країн ЄС застосовує вперше в історії. "Ці заходи напряму допоможуть українським виробникам та експортерам. Вони нададуть впевненості українській економіці та надішлють сильний сигнал того, що ЄС зробить усе можливе для допомоги Україні у ці скрутні часи", - сказав Домбровскіс.
Тепер цю пропозицію мають розглянути Європарламент і Рада ЄС.
Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, оприлюдненим 19 квітня, українська економіка у 2022 році впаде на 35 відсотків, хоча точні виміри її збитків отримати неможливо. 22 квітня Володимир Зеленський заявляв, що Україна потребує підтримки обсягом до семи мільярдів доларів щомісяця.
У ФРН споживачі обурюються через зростання вартості життя. Війна Росії проти України й санкції Заходу проти РФ відіграли у цьому вирішальну роль. Востаннє такий рівень інфляції, як у березні 2022 року, у ФРН спостерігали далекого 1981 року. Федеральний уряд хоче за кілька місяців запровадити ембарго на постачання вугілля з РФ, але зволікає із забороною на імпорт газу та нафти.
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Наслідки війни в Україні відчуваються навіть у Найробі: тут утворюються довгі черги на бензоколонках. Пальне стає дефіцитним та дорогим. Ситуацію погіршує й продовольча криза.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
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Цей робітник складає мішки з борошном на популярному гуртовому ринку в Багдаді - Джаміля. В Іраку ціни на пшеницю після вторгнення Росії в Україну теж стрімко зросли: адже на обидві країни припадає не менше 30 відсотків світового обсягу торгівлі цим злаком. Досі Ірак зберігав нейтралітет, однак тепер плакати, які висловлюють підтримку Путіну, у цій близькосхідній країні заборонені.
Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
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Скільки коштує тепер ця риба?
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