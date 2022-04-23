Україна скорочує кількість пунктів розмитнення авто з ЄС

В Україні скоротять кількість прикордонних пунктів, на яких можна за нульовим митом оформити авто, придбане у Євросоюзі, аби зменшити черги на кордони. Про відповідне нововведення у суботу, 23 квітня, повідомив у Telegram заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

Обмеження почне діяти з 00:00 годин за київським часом понеділка, 25 квітня. Відтоді легкові автівки, що завозяться з країн ЄС для особистих потреб, можна буде оформити лише на семи пунктах пропуску, а саме: "Угринів", "Грушев", "Смільниця", "Устилуг" (польський кордон), "М. Березний" (словацький кордон) та "Давінкове" й "Косино" (угорський кордон).

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Заступник міністра нагадав, що на пунктах пропуску західного кордону вже понад дві доби спостерігаються величезні черги через різке зростання імпорту легкових автомобілів.

"Оформлення нових транспортних засобів об'єктивно займає багато часу, через що у величезних чергах цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними вантажами – спорядженням для бійців, продуктами харчування та медикаментами", – розповідає Найєм.

За його словами, українські партнери у сусідніх країнах "шоковані" кількістю авто преміум-класу, що були розмитнені на кордоні після скасування мита. За даними Найєма, за вісім днів, протягом яких діє постанова, до України завезли 14300 легкових автівок , серед яких десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 та навіть Cadillac Escalade за три мільйони гривень, підкреслив він.

Уряд скасував мито для авто з ЄС

Нагадаємо, 1 квітня набула чинності постанова уряду, що скасувала в умовах воєнного стану сплату мита для ввезених легкових авто. Ініціатива мала на меті спрощення роботи волонтерів, які передають через кордон гуманітарні вантажі в Україну.

В Україні діяли високі ставки на ввізне мито для автомобілів, а сама ставка залежала від об'єму двигуна. За попередніми оцінками, після скасування додаткових платежів вартість імпортованих автомобілів могла зменшитись в деяких випадках до 70 відсотків.