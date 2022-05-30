Париж вимагає розслідувати загибель французького журналіста на Донбасі

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна виступила з вимогою провести розслідування обставин загибелі французького журналіста на Луганщині. Про це очільниця МЗС Франції заявила в понеділок, 30 травня, на тлі її візиту до Києва.

Вона зокрема написала в соцмережі Twitter, що репортер Фредерік Леклерк-Імхофф загинув "від обстрілів росіян гуманітарної місії, виконуючи свої професійні обов'язки".

"Я розмовляла з адміністрацією Луганської області та попрохала президента (Володимира. - Ред.) Зеленського провести розслідування, і вони запевнили мене у своїй допомозі та підтримці", - написала міністерка.

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Раніше цього дня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль, унаслідок чого загинув французький журналіст. "Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати десятьох людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска", - написав посадовець у Telegram-каналі. Гайдай наголосив, що евакуацію офіційно зупинено. Згодом у Facebook голова ОВА повідомив, що загиблий журналіст - із телеканалу BFMTV.

Макрон висловив співчуття

Згодом повідомлення про загибель у Луганській області французького журналіста підтвердив президент Франції Еммануель Макрон. "Журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф перебував в Україні, щоб показати реальність війни. Перебуваючи в автобусі гуманітарної місії разом із цивільними особами, вимушеними втекти від російських бомб, він був смертельно поранений", - написав Макрон у Twitter. Він висловив співчуття родичам загиблого.

У самому телеканалі BFMTV повідомили, що загиблому репортеру було 32 роки і це була його друга поїздка до України від початку конфлікту 24 лютого. Журналіста було смертельно поранено осколками, а його колега Максим Брандштеттер отримав поранення. Їхня місцева кореспондентка Оксана Леута не постраждала. "Ця трагічна подія нагадує нам про небезпеки, з якими стикаються всі журналісти, які вже понад три місяці із ризиком для життя повідомляють про цей конфлікт", - йдеться у заяві BFMTV.

Вже вісім загиблих журналістів з початку війни в Україні

Тим часом міжнародна організація "Репортери без кордонів" повідомила, що під час висвітлення конфлікту в Україні загинуло щонайменше вісім журналістів.