 Стефанчук у ФРН закликав пришвидшити поставки обіцяного Україні озброєння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2022

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Новини

Стефанчук у ФРН закликав пришвидшити поставки обіцяного Україні озброєння

Було б чудово, якби час між ухваленням рішення та фактичною поставкою озброєнь був якомога коротшим, наголосив голова Верховної Ради України під час візиту до Берліна.

Німецький танк Leopard 2A7

Німецький танк Leopard 2A7

Україна потребує сучасного озброєння і закликає Берлін не зволікати з постачанням танків Leopard і бойових машин піхоти Marder, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час візиту до Німеччини, який розпочався 2 червня і триває в п'ятницю.

"Звичайно, нам перш за все потрібна сучасна зброя. Ми можемо боротися та оборонятися і старою зброєю зі старих запасів, але нова зброя - ефективніша. Саме тому ми очікуємо як Marder, так і Leopard", - сказав він після зустрічі з депутатами Бундестагу.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи у Бундестазі, анонсував передачу Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T, яка дозволяє збивати цілі на висоті до 20 кілометрів, а також радарів виявлення артилерії типу Cobra. Крім того, з запасів Бундесверу Україні мають поставити чотири реактивні системи залпового вогню Mars II з дальністю пострілу до 40 кілометрів. Раніше ФРН пообіцяла Києву 50 зенітних танків Gepard і сім важких артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Стефанчук привітав заяву Шольца, однак зазначив, що поставки мають бути здійснені швидко. Оскільки в Україні щодня гинуть до 100 військових і близько 500 отримують поранення, "було би чудово, якби час між ухваленням рішення та фактичною поставкою був якомога коротшим",  наголосив голова парламенту.

На п'ятницю, 3 червня, у нього запланована зустріч із Шольцем та президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Однією з тем, яку Стефанчук збирається обговорити, стане перспектива вступу України до Європейського Союзу.

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