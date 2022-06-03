Стефанчук у ФРН закликав пришвидшити поставки обіцяного Україні озброєння

Україна потребує сучасного озброєння і закликає Берлін не зволікати з постачанням танків Leopard і бойових машин піхоти Marder, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час візиту до Німеччини, який розпочався 2 червня і триває в п'ятницю.

"Звичайно, нам перш за все потрібна сучасна зброя. Ми можемо боротися та оборонятися і старою зброєю зі старих запасів, але нова зброя - ефективніша. Саме тому ми очікуємо як Marder, так і Leopard", - сказав він після зустрічі з депутатами Бундестагу.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи у Бундестазі, анонсував передачу Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T, яка дозволяє збивати цілі на висоті до 20 кілометрів, а також радарів виявлення артилерії типу Cobra. Крім того, з запасів Бундесверу Україні мають поставити чотири реактивні системи залпового вогню Mars II з дальністю пострілу до 40 кілометрів. Раніше ФРН пообіцяла Києву 50 зенітних танків Gepard і сім важких артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Стефанчук привітав заяву Шольца, однак зазначив, що поставки мають бути здійснені швидко. Оскільки в Україні щодня гинуть до 100 військових і близько 500 отримують поранення, "було би чудово, якби час між ухваленням рішення та фактичною поставкою був якомога коротшим", наголосив голова парламенту.

На п'ятницю, 3 червня, у нього запланована зустріч із Шольцем та президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Однією з тем, яку Стефанчук збирається обговорити, стане перспектива вступу України до Європейського Союзу.