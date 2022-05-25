Лисичанськ під вогнем: що несе "русский мир" на Луганщину

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Лисичанськ - частина тих п'яти відсотків Луганської області, що досі контролюються українською владою. Репортаж DW з міста, яке знищує російська армія.
Їхати в Лисичанськ треба на максимальній швидкості. На трасі, що веде до міста, штраф за порушення правил дорожнього руху точно не випишуть, а от покаранням за повільність може стати російська міна. Цей шлях, який через його гуманітарне значення називають "дорогою життя", росіяни намагаються будь-що взяти під свій контроль, щоб ізолювати Лисичанськ та сусідній Сєвєродонецьк.
Моторошно порожні вулиці промислового міста з довоєнним населенням у 100 тисяч людей нині нагадують Прип'ять після аварії на ЧАЕС. З тією різницею, що у Прип'яті не було руйнувань, а у Лисичанську понівечені обстрілами аптеки, магазини та житлові будинки - на кожному кроці. Як похмуро пожартував один з військових - "архітектура артилеризму", наслідок експансії "русского мира" на Донбасі.
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Сирен повітряної тривоги, які щоденно лунають в українських містах від Краматорська до Львова, у знеструмленому Лисичанську не чути. Та й потреби в них тут немає, адже місто хаотично обстрілюють з артилерії: "прилетіти" може будь-якої миті та будь-де.
Замість сирени про загрозу попереджають вибухи. Щоправда, часу на те, щоб сховатися в укритті, таке "оповіщення" не залишає. Тут діє правило: чуєш свист або вибух поруч - падай на землю. Місцеві за три місяці навчились розрізняти "прильоти" та "виходи" і на останні просто не реагують.
Єдине людне місце у Лисичанську - гуманітарний центр. На ґанку та у холі будівлі - декілька десятків людей, переважно старшого віку. Хтось чекає на евакуаційний автобус, хтось - на підвезення питної води. Водопостачання у місті відсутнє, так само як світло, газ та мобільний зв'язок.
75-річна Віра Павлівна вже декілька годин чатує на машину, що має привезти воду. За розкладом у місті - лише комендантська година. Попри вибухи, що лунають все частіше і ближче, жінка не їде, адже можливість отримати десять літрів питної води випадає лише раз на два-три дні.
"Дуже страшно, оце бухкання над головою, - каже Віра Павлівна. - Це не життя, хлопці, ми у підвалі живемо, лише вдень виходимо". Розмов про політику вона, як і більшість місцевих, уникає. Люди бояться переслідувань, якщо місто захоплять росіяни. "Все, тепер мене розстріляють, аби не патякала, - жінка ніби жартує, проте раптом починає плакати: - А кіт тоді на кого залишиться, це ж кіт моїх дітей".
Діти Віри Павлівни поїхали в Дніпро, вмовляли евакуюватися і її, проте жінка відмовилася. "А жити за що, на пенсію хіба? - пояснює вона. - Там за квартиру заплатиш, а далі що?". Таких людей, як Віра Павлівна, у Лисичанську залишилось близько 20 тисяч. У сусідньому Сєверодонецьку, що розташований на іншому березі Сіверського Донця та ще більше потерпає від обстрілів - 12-13 тисяч. Ці цифри - дуже приблизні оцінки місцевої влади та волонтерів, адже точно порахувати цивільних, які ховаються по підвалах, під обстрілами неможливо.
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Значна частина тих, хто залишився, - пенсіонери. Втім, в одному з приміщень місцевого сховища зустрічаємо трьох маленьких дітей. Хлопчик, якому на вигляд не більше п'яти років, наполегливо пригощає нас цукерками з гуманітарної допомоги. Після трьох місяців у підвалі діти раді будь-яким гостям.
Питаємо, чим вони тут займаються весь час. "Розмальовки розмальовуємо, уроки робимо", - відповідає дівчинка із запаленими від життя під землею очима. "Вже ні, - заперечує інший хлопчик. - Але коли буде світло, тоді знов буде математика, українська мова". Діти кажуть, що батьки відмовились евакуюватись, бо не знають, де нині безпечно.
Тисячі мирних мешканців, які залишились в Лисичанську та Сєверодонецьку, повністю залежать від гуманітарної допомоги. Якщо десь ще можна придбати їжу, то лише за готівку, а банкомати в знеструмлених містах не працюють. Доставляти харчі стає все складніше - водії бояться їздити в них під вогнем артилерії. І хоча "дорога життя", що веде з Бахмута в Лисичанськ, поки не контролюється російськими військами, на неї вже виходили диверсанти. Під загрозою також альтернативний шлях - частково ґрунтова дорога, проїхати якою звичайною автівкою вкрай важко.
Можливостей для постачання їжі в Лисичанськ та Сєверодонецьк, а також для евакуації стає все менше, визнає керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. "Ми три місяці намагалися достукатися до людей, щоб вони виїжджали, тому що ці міста, на жаль, будуть зруйновані росіянами, - пояснює він. - Але ж ми займаємось евакуацією, а не депортацією". Евакуація проводиться і зараз. "Навіть якщо десять людей попросять про евакуацію, ми будемо намагатися їх вивезти, адже це наші громадяни, це українці", - запевняє Гайдай.
Нині з міст та селищ Луганщини раз на декілька днів вдається евакуювати лише декілька десятків мешканців. Невеличка група тих, хто погодився виїхати, чекає на евакуаційну вантажівку в гуманітарному центрі Лисичанська. Більшість - всередині будівлі. Волонтери бояться, що скупчення людей на вулиці може викликати вогонь російської артилерії.
Втім, декілька людей сидять на вулиці. Їх вивезли з Білогорівки, де точаться ще запекліші бої, тож на постійні вибухи вони зовсім не звертають уваги. "Там взагалі дупа повна, - каже чоловік з групи. - У Лисичанську ще тихо". Питаємо, чому погодились на евакуацію лише зараз. "Думали, нас омине, - пояснює пенсіонерка Галина. - Страшно, а жити хочеться".
Попереду у Галини - небезпечна дорога в Бахмут. У тих, хто залишається в Лисичанську - нескінченні обстріли, життя без води і їжі та, ймовірно, окупація. Проте дехто з них навіть за цих обставин не втрачає оптимізму. Жінка, яка вийшла з укриття подихати свіжим повітрям та побачити денне світло, раптом цікавиться, чи зустрічатимемось ми з українськими військовими. "Передайте нашим хлопцям, нехай женуть всіх до чорта звідси, наші захисники повинні нас захистити, - просить вона. - Це мій Донбас, я тут народилась, все буде добре".