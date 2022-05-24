У НАТО підготували нову модель оборони для свого східного флангу

Міністри оборони НАТО підготували нову модель сил для оборони східного флангу Альянсу, яку, як очікується, затвердять на саміті в Мадриді у кінці червня. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбергу четвер, 16 червня, за підсумками засідання глав оборонних відомств у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

"Війна Росії проти України є найбільшою загрозою нашій безпеці за десятиліття. Тож ми повинні визначити довгострокову відповідь НАТО", - зазначив Столтенберг. За його словами, міністри завершили підготовку зустрічі в Мадриді, яка стане "переломним самітом". "Я впевнений, що за два тижні на саміті ми погодимо модель сил. І не лише модель, але також що держави-члени НАТО готові надати потрібні сили, аби наповнити цю модель", - розповів генсек. На його переконання, це запевнить усі країни Альянсу, що він посилює "своє стримування та оборону в більш небезпечному та конкурентному світі".

Посилення східного флангу

Основним елементом нової моделі стане більша сухопутна присутність на східному фланзі Альянсу. Ідеться про більшу кількість сил НАТО, розміщену в східних його країнах. Досі це були чотири бойові групи в державах Балтії та Польщі. До них додадуть ще чотири групи у Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії. Крім того, на східному фланзі розташують склади з озброєннями та припасами. "Бо що найчастіше забирає час - це перекидання важкого обладнання, броньованих машин, боєкомплекту та припасів", - зазначив Столтенберг.

Також країни, розташовані далі від східного флангу, виділять конкретні підрозділи, які будуть відповідальні за допомогу в обороні певної території, розповів генсек. Раніше Німеччина запропонувала визначити війська, які будуть регулярно тренуватися у Литві і щоб орієнтуватися на місцевості, і для бойового злагодження з тамтешніми силами. Але розквартировані вони будуть у Німеччині. За потреби, їх можна буде швидко перекинути до балтійської країни.

За словами Столтенберга, нова модель передбачає й інші компоненти: військово-повітряні, військово-морські, кібер, протиповітряну оборону. "Все це разом означатиме значне посилення нашого стримування та оборони в усьому Альянсі", - додав він.

Саміт НАТО відбудеться 28-30 червня у Мадриді. Столтенберг висловив задоволення, що президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь у зустрічі. Щоправда, невідомо, в якому форматі він це зробить - фізично чи віртуально. На саміті також планують ухвалити новий пакет допомоги Україні.

Підтримка НАТО ЗСУ - не загроза ні для кого

"Що НАТО робило багато років, - це підтримувало суверенну незалежну державу в Європі - Україну. Що держави НАТО робили багато років - це тренували, допомагали, консультували та екіпірували Збройні сили України. Це не є загрозою ні для кого, не є провокацією. І це те, що ми продовжимо робити", - зазначив Столтенберг, наголосивши, що "це президент Путін і Москва, хто відповідає за жорстоку агресію проти незалежної країни Україна".

Те, що Україна не може експортувати зерно через блокаду Чорного моря, демонструє, що війна, яку розв'язала Росія, має й глобальні наслідки, вважає Столтенберг. Це веде до зростання цін на продукти харчування, від чого ще більше людей страждатимуть, зокрема в Африці. "Це лише додає занепокоєння, лише посилює потребу завершити цю війну та щоб Путін зупинив ці беззмістовні бойові дії", - наголосив генсек НАТО.

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