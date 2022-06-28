ФРН та Нідерланди дадуть Україні ще шість САУ Panzerhaubitze

Німеччина та Нідерланди нададуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Про це у Мадриді повідомила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) і її нідерландська колега Кайсе Оллонгрен, передає кореспондент DW. "У Німеччині ми вирішили, що ми можемо віддати Україні ще три Panzerhaubitze 2000. Разом з Нідерландами це буде шість", - заявила Ламбрехт.

"Важливо, що Україна може розраховувати на нас. Якщо вони говорять, що їм потрібно, ми робимо все можливе, щоб це надати. І у цьому разі Німеччина та Нідерланди були у змозі зробити саме це", - зазначила Оллонгрен.

Водночас Ламбрехт заявила, що тепер Німеччина вичерпала усі свої можливості надання Україні Panzerhaubitze 2000: "Таким чином я дійшла абсолютної межі того, що є відповідальним. Але це відповідально, бо Україну зараз треба підтримати".

Нагадаємо, що раніше обидві країни надіслали до України 12 таких САУ: ФРН - сім і Нідерланди - п'ять. Додаткові шість вирішили передати після прохання міністра оборони України Олексія Резнікова.

Раніше ФРН уже розпочала навчати українських солдатів використовувати самохідні артилерійські установоки Panzerhaubitze 2000.