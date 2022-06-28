ФРН та Нідерланди дадуть Україні ще шість САУ Panzerhaubitze

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Додаткові шість самохідних артилерійських установок PzH 2000 вирішили передати після прохання міністра оборони України.
Німеччина та Нідерланди нададуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Про це у Мадриді повідомила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) і її нідерландська колега Кайсе Оллонгрен, передає кореспондент DW. "У Німеччині ми вирішили, що ми можемо віддати Україні ще три Panzerhaubitze 2000. Разом з Нідерландами це буде шість", - заявила Ламбрехт.
"Важливо, що Україна може розраховувати на нас. Якщо вони говорять, що їм потрібно, ми робимо все можливе, щоб це надати. І у цьому разі Німеччина та Нідерланди були у змозі зробити саме це", - зазначила Оллонгрен.
Водночас Ламбрехт заявила, що тепер Німеччина вичерпала усі свої можливості надання Україні Panzerhaubitze 2000: "Таким чином я дійшла абсолютної межі того, що є відповідальним. Але це відповідально, бо Україну зараз треба підтримати".
Нагадаємо, що раніше обидві країни надіслали до України 12 таких САУ: ФРН - сім і Нідерланди - п'ять. Додаткові шість вирішили передати після прохання міністра оборони України Олексія Резнікова.
Раніше ФРН уже розпочала навчати українських солдатів використовувати самохідні артилерійські установоки Panzerhaubitze 2000.