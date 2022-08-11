Росія знову обстріляла Запорізьку АЕС - "Енергоатом"

Росія знову атакувала Запорізьку атомну електростанцію, яка розташована на тимчасово окупованій нею території, повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у четвер, 11 серпня. Було зафіксовано десять "прильотів", але, за даними "Енергоатому", ніхто не постраждав.

"Сьогодні, 11 серпня 2022 року, рашисти вкотре піддали обстрілам найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п'ять "прильотів" у районі комендатури станції - безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання", - повідомляє пресслужба "Енергоатому" у Telegram.

Внаслідок цього, за даними компанії, на невеличкій ділянці зайнялася трава, але ніхто не постраждав.

Згодом було зафіксовано ще п'ять "прильотів" в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС, зазначає "Енергоатом". "Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку". Адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар", - йдеться у повідомленні.

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Згодом "Енергоатом" повідомив про чергові обстріли. Внаслідок цього, за даними компанії, було пошкоджено пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.

Також "Енергоатом" повідомив про обстріл "зовсім неподалік від першого енергоблока". "Пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення", - йдеться у повідомленні.

ООН просить відвести війська

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш висловив "глибоку стурбованість ситуацією" на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї на півдні України. "Я закликав усі сторони до здорового глузду і обережності та не вдаватися до жодних дій, що можуть поставити під загрозу фізичну цілісність чи безпеку атомної станції - найбільшої в Європі", - цитує Гуттеріша сайт ООН .

За словами генсека ООН, замість деескалації, "протягом останніх кількох днів надходять повідомлення про подальші дуже тривожні інциденти", що "можуть призвести до катастрофи". Тож він закликав збройні сили РФ та України "негайно припинити будь-які військові дії в безпосередній близькості від станції та не завдавати ударів по її об'єктах чи околицях", а також "вивести військовий персонал і техніку з об'єкта та утриматися від подальшого розгортання сил або обладнання на місці".

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Гуттеріш наголосив, що об'єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції, і потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб гарантувати безпеку території. За його словами, Організація Об'єднаних Націй і надалі буде "повністю підтримувати важливу роботу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та його зусилля щодо забезпечення безпечної експлуатації Запорізької атомної електростанції". "Я закликаю сторони надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний і безперешкодний доступ до об'єкта. Ми повинні чітко розуміти, що будь-яка потенційна шкода ЗАЕС чи будь-яким іншим атомним об'єктам в Україні чи будь-де ще може призвести до катастрофічних наслідків не лише для найближчих околиць, а й для регіону та за його межами, що абсолютно неприпустимо", - наголосив Гуттеріш.

Україна просить направити МАГАТЕ на ЗАЕС

Також цього дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша відправити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ і за участі військових експертів ООН на Запорізьку АЕС для оцінки загроз ядерній безпеці внаслідок захоплення АЕС. "Я повідомив керівникам цих двох організацій факти порушення російськими окупантами всіх семи основних принципів ядерної безпеки та захищеності МАГАТЕ під час окупації Запорізької АЕС (...) Закликав надіслати на ЗАЕС міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ", - сказав глава МЗС України, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

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Також Кулеба запропонував включити до місії військових експертів ООН, "оскільки для оцінки загроз мілітаризації об'єкта обов'язково мають бути спеціалісти відповідної експертизи".

Нагадаємо, напередодні глави МЗС країн Великої сімки (G7) закликали Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС. У заяві також наголошується на важливості сприяти місії експертів МАГАТЕ на ЗАЕС.