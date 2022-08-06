Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної безпеки

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) відключений енергоблок № 4 після пошкоджень ліній електропередачі, повідомив у суботу, 6 серпня, голова Запорізької ОВА Олександр Старух. "Вчора ввечері ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає. Також внаслідок пошкоджень ліній електропередачі 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву", - написав він у Telegram.

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Водночас у національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" зазначають, що наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об‘єднаного допоміжного корпусу, в які поцілили під час обстрілів 5 серпня, ліквідуються. "Персонал ЗАЕС знайшов можливість безпечно працювати в таких умовах", - повідомляє "Енергоатом". У компанії додають, що український персонал не має доступу до підвальних приміщень і укриттів. Наразі їх займають російські військові.

Згідно з повідомленням "Енергоатома", станом на 08:00 6 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. "Подвійний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ протягом одного дня, 5 серпня, спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції", - наголошують у компанії.

The Insider: ЗАЕС можливо замінували

Між тим видання The Insider висловило думку, що російські військові, ймовірно, замінували Запорізьку АЕС. Воно пише, що російські військові замінували машинну залу одного з енергоблоків ЗАЕС. Джерело інформації не розголошують. За даними іншого джерела видання, відбулося мінування території навколо ЗАЕС. За даними видання, 2 серпня на станцію привезли і вивантажили невідомий вантаж, який може бути вибухівкою.

Крім того, біля села Водяне, найближчого до ЗАЕС, за даними видання, стоять батареї "Градів". А ворожі міни та боєкомплект російські солдати зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків, під естакадами. Причому частина боєкомплекту знаходиться всередині енергоблока. Джерело видання не володіє інформацією, чи боєкомплект просто зберігають у енергоблоці чи йдеться про зумисне мінування.

Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив 4 серпня, що ЗАЕС "повністю вийшла з-під контролю". Він наголосив, що МАГАТЕ має поїхати на АЕС, як це було з Чорнобилем, щоби з'ясувати факти того, що там насправді відбувається, провести ремонт і перевірку, а також "не допустити ядерної аварії".

Станцію двічі обстріляли

Нагадаємо, російська армія 5 серпня двічі обстріляла ЗАЕС. Як повідомив "Енергоатом", перший раз поцілили у високовольтну лінію зв'язку автотрансформатора ЗАЕС. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, його розвантажили та відключили від енергомережі. Також розбомбили електропідстанцію "Луч", унаслідок чого майже все місто-супутник АЕС Енергодар залишилося без світла. Другий раз зафіксували три "прильоти" безпосередньо на майданчик станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

В "Енергоатомі" заявляють, що перед обстрілами представники російської державної корпорації "Росатом" поспіхом покинули станцію. Перевірити інформацію з незалежних джерел наразі неможливо.