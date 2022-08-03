 Запорізька АЕС ″вийшла з-під контролю″: до чого призвела окупація | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.08.2022

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Україна

Запорізька АЕС "вийшла з-під контролю": до чого призвела окупація

У МАГАТЕ стурбовані ситуацією на найбільшій у Європі атомній електростанції. На Запорізькій АЕС, контрольованій військами Росії, порушено заходи безпеки. Які ризики це несе?

Ukraine Kernkraftwerk Saporischschja

Ситуація на найбільшій у Європі атомній електростанції, Запорізькій АЕС, яку в березні зайняли російські військові, викликає дедалі більше занепокоєння експертів. 5 серпня її знову обстріляли. Як повідомили в українському "Енергоатомі", три снаряди влучили в територію біля промислового майданчика АЕС та пошкодили високовольтну лінію зв'язку. Викидів радіоактивних речовин не зафіксовано. 

Цей об'єкт "цілком вийшов з-під контролю" Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), заявив його гендиректор Рафаель Гроссі в інтерв'ю агенції AP 3 серпня. За його словами, на окупованій електростанції порушено "якщо не всі, то більшість" заходів безпеки. Через це Запорізька АЕС "надзвичайно вразлива" для розплавлення реакторів, попереджає Шон Берні, фахівець із ядерних технологій зі східноазійського відділення Greenpeace. Якщо станція втратить електроживлення через можливе посилення бойових дій у цьому районі, резервних генераторів та батарей недостатньо для охолодження не лише шести реакторів, а й великих басейнів із високорадіоактивним відпрацьованим паливом, попереджає експерт.

Війська РФ прикриваються Запорізькою АЕС?

Інше побоювання пов'язане з тим, що російські війська можуть використовувати АЕС як склад зброї та прикриття для проведення атак. Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі ООН з ядерного нерозповсюдження цього тижня заявив, що Росія використовує ядерний об'єкт як "еквівалент живого щита".

Такі дії порушують статтю 56 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка свідчить, що необхідно дотримуватися особливої ​​обережності, якщо "установки та споруди, що містять небезпечні сили", розташовані поблизу бойових дій. За деякими даними, на об'єкті перебувають близько 500 російських військовослужбовців.

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Коли на початку березня на околицях Запорізької АЕС почалися бої, це був перший випадок у новітній історії, коли війна підійшла так близько до великого ядерного об'єкта. З того часу, як у середині березня російські війська зайняли електростанцію та дозволили українському персоналу продовжити роботу, новини із Запоріжжя, де продовжують діяти три реактори, надходять із перебоями.

Обстріл ЗАЕС російськими військами на початку березня (архівне фото)

Обстріл ЗАЕС російськими військами на початку березня (архівне фото)

"Порушення всіх можливих правил безпеки" на АЕС

Останнім часом зростає занепокоєння тим, що станція не підтримується на належному рівні. "(Відбувається - Ред.) комбінація порушень всіх можливих правил безпеки, які тільки можна уявити", - заявив гендиректор МАГАТЕ Гроссі в інтерв'ю DW наприкінці липня.

"Чи правда, що поряд з реакторами зберігаються вибухові та інші матеріали?" - ставить питання Рафаель Гроссі, коментуючи повідомлення про те, що російські військові здійснюють запуски ракет у безпосередній близькості від АЕС, щоб унеможливити удар у відповідь через надзвичайну загрозу аварії.  "Я намагався зібрати технічну місію, щоб вирушити туди для вирішення низки питань", - розповів Гроссі DW. Але, за його словами, доступ туди неможливий без супроводу миротворців ООН, гендиректор МАГАТЕ обговорює це питання із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

Поки що МАГАТЕ має лише "уривчасті" контакти з персоналом на об'єкті. Гроссі також стурбований тим, що необхідне обладнання, включаючи запасні частини для обслуговування реакторів, неможливо доставити через перервані ланцюжки поставок. "Ми не впевнені, що станція отримує все необхідне", - попередив він.

Як Росія поводиться з українським персоналом АЕС

В організації також стурбовані тим, що український персонал АЕС, який перебуває під командуванням російських окупантів, не може належним чином виконувати свої обов'язки та стикається з погрозами насильства. Глава українського "Енергоатому" Петро Котін стверджує, що з часу захоплення Запорізької АЕС російські військові викрали до 100 працівників електростанції. "З цих людей лише деякі потім повертаються на роботу зі зламаною психікою, зробивши заяву, що вони люблять "рускій мір", внаслідок тих тортур, які застосовуються до них загарбниками", - сказав Котін в ефірі "Суспільного".

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Представник Greenpeace Шон Берні переконаний, що життєво важливо, щоб місцевий персонал зберіг свої позиції та міг безпечно працювати на АЕС. Хоча в Росії вдвічі більше реакторів, ніж в Україні, більшість із них - старі моделі, тому у російських інженерів недостатньо досвіду, щоб обслуговувати новіші технології в Запоріжжі, наголошує Берні.

Досвід місцевого персоналу стане в пригоді також і за регулярної повені на річці Дніпро, яка протікає поблизу АЕС і може пошкодити греблі та водосховища, що забезпечують охолодження реакторів.

Приклад Чорнобиля: якою стала АЕС після окупації РФ

Стурбованість Шона Берні тільки зросла після відвідин Чорнобильської АЕС, яку Росія захопила у перші дні вторгнення в Україну та контролювала трохи більше місяця до відступу 31 березня.

У Чорнобилі команда Greenpeace виявила забруднену зону відчуження, всіяну мінами, що завадило ефективному моніторингу території. Крім того, життєво важливе обладнання для моніторингу стану Чорнобильської АЕС було знищено, пошкоджено чи вкрадено під час російської окупації, резюмує Берні.

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Докладно

Ukraine Kernkraftwerk Saporischschja

Порушення на Запорізькій АЕС: до чого призвела окупація

У МАГАТЕ стурбовані ситуацією на контрольованій військами РФ найбільшій у Європі АЕС - Запорізькій.  

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