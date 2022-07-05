 Глава МАГАТЕ заявив про зростання загроз на Запорізькій АЕС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2022

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Новини

Глава МАГАТЕ заявив про зростання загроз на Запорізькій АЕС

Те, що Росія досі контролює Запорізьку АЕС, стає дедалі більшою проблемою безпеки, заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

Гендиректор агентства Рафаель Гроссі

Гендиректор агентства Рафаель Гроссі

Контроль Росії над українською Запорізькою АЕС (ЗАЕС) стає дедалі гострішою проблемою безпеки, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, виступаючи у вівторок, 5 липня, з лекцією в Австралійському національному університеті в Канберрі.

За словами Гроссі, український персонал атомної станції зазнає серйозного тиску. "З кожним днем, протягом якого такий стан справ зберігається, зростає ризик нещасного випадку або порушення техніки безпеки", - зазначив гендиректор МАГАТЕ.

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Відновлено дистанційну передачу даних

Як повідомили в агентстві 4 липня, МАГАТЕ та українському оператору ЗАЕС вдалося відновити дистанційну передачу даних щодо безпеки об'єкта. Передача відновилася 1 липня та тривала у вихідні, зазначив глава МАГАТЕ. Раніше зв'язок було втрачено майже на два тижні: з 30 травня по 12 червня.

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Інспектори міжнародного агентства не мали змоги проінспектувати ЗАЕС із 24 лютого. Російські війська взяли станцію під свій контроль чотири місяці тому, але український персонал і досі на ній працює. Активні обстріли Запорізької АЕС в Енергодарі російські війська вели на початку березня.

Найбільша атомна електростанція у Європі

Запорізька АЕС - найбільша атомна електростанція не лише в Україні, а й у всій Європі. Київ повідомив МАГАТЕ, що вісім із 15 атомних енергетичних реакторів країни підключені до мережі. Сім зупинено для регулярного технічного обслуговування або перебуває в резерві. Системи безпеки продовжують працювати на чотирьох АЕС, вони мають доступ до зовнішніх джерел електроенергії.

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