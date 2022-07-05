Глава МАГАТЕ заявив про зростання загроз на Запорізькій АЕС

Контроль Росії над українською Запорізькою АЕС (ЗАЕС) стає дедалі гострішою проблемою безпеки, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, виступаючи у вівторок, 5 липня, з лекцією в Австралійському національному університеті в Канберрі.

За словами Гроссі, український персонал атомної станції зазнає серйозного тиску. "З кожним днем, протягом якого такий стан справ зберігається, зростає ризик нещасного випадку або порушення техніки безпеки", - зазначив гендиректор МАГАТЕ.

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Відновлено дистанційну передачу даних

Як повідомили в агентстві 4 липня, МАГАТЕ та українському оператору ЗАЕС вдалося відновити дистанційну передачу даних щодо безпеки об'єкта. Передача відновилася 1 липня та тривала у вихідні, зазначив глава МАГАТЕ. Раніше зв'язок було втрачено майже на два тижні: з 30 травня по 12 червня.

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Інспектори міжнародного агентства не мали змоги проінспектувати ЗАЕС із 24 лютого. Російські війська взяли станцію під свій контроль чотири місяці тому, але український персонал і досі на ній працює. Активні обстріли Запорізької АЕС в Енергодарі російські війська вели на початку березня.

Найбільша атомна електростанція у Європі

Запорізька АЕС - найбільша атомна електростанція не лише в Україні, а й у всій Європі. Київ повідомив МАГАТЕ, що вісім із 15 атомних енергетичних реакторів країни підключені до мережі. Сім зупинено для регулярного технічного обслуговування або перебуває в резерві. Системи безпеки продовжують працювати на чотирьох АЕС, вони мають доступ до зовнішніх джерел електроенергії.