 Військові РФ мінометними обстрілами розігнали мітинг в Енергодарі, є жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2022

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Новини

Військові РФ мінометними обстрілами розігнали мітинг в Енергодарі, є жертви

В Енергодарі Запорізької області російські війська обстріляли проукраїнський мітинг. Щонайменше четверо цивільних поранені.

Запорізька АЕС

Запорізька АЕС

У суботу, 2 квітня, в Енергодарі Запорізької області пролунала серія вибухів.

Як повідомляє національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", жителі окупованого РФ міста зібралися на мирний проукраїнський мітинг. "Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали російсько-фашистські окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під'їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих. За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів", - пише компанія в Facebook.


У місті почали глушити зв'язок, пропав дротовий інтернет. Наразі відомо про щонайменше чотирьох поранених унаслідок серії вибухів та обстрілів, зокрема мінометних черг по мирних мешканцях у районі будинку культури "Сучасник". У лікарнях перебувають містяни з травмами та важкими опіками.

Енергодар - місто-супутник Запорізької атомної електростанції

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