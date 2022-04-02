Військові РФ мінометними обстрілами розігнали мітинг в Енергодарі, є жертви

У суботу, 2 квітня, в Енергодарі Запорізької області пролунала серія вибухів.

Як повідомляє національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", жителі окупованого РФ міста зібралися на мирний проукраїнський мітинг. "Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали російсько-фашистські окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під'їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих. За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів", - пише компанія в Facebook.



У місті почали глушити зв'язок, пропав дротовий інтернет. Наразі відомо про щонайменше чотирьох поранених унаслідок серії вибухів та обстрілів, зокрема мінометних черг по мирних мешканцях у районі будинку культури "Сучасник". У лікарнях перебувають містяни з травмами та важкими опіками.

Енергодар - місто-супутник Запорізької атомної електростанції.