 МАГАТЕ: Ядерної загрози на ЗАЕС нема | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2022

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Новини

МАГАТЕ: Ядерної загрози на ЗАЕС нема

Експерти МАГАТЕ визначили, що обстріли ЗАЕС пошкодили систему радіаційного контролю станції, втім показники радіації наразі в межах норми.

Запорізька атомна електростанція

Запорізька атомна електростанція

Безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній станції, яка перебуває під контролем російських окупаційних військ, внаслідок останніх обстрілів майданчика нема. Такого висновку дійшли в Міжнародному агентстві з ядерної енергії (МАГАТЕ).

"На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту", - йдеться у заяві гендиректора агентства Рафаеля Маріано Гроссі, оприлюдненій в ніч на середу, 10 серпня.

Рівень радіації в нормі попри пошкодження

Він підтвердив, що обстріл 6 серпня поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС завдав певної шкоди, але доступні вимірювання свідчать, що радіація в межах норми.

За даними МАГАТЕ, видимих пошкоджень нема ані на контейнерах із паливом, ані на захисному периметрі об'єкта. Однак внаслідок обстрілу пошкоджені кабелі зв'язку, які є частиною системи радіаційного контролю, що може вплинути на роботу трьох датчиків виявлення радіації, вважають в агенції.

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Зі свого боку Гроссі вкотре наголосив на необхідності якнайшвидшого прибуття на станцію експертної місії МАГАТЕ, "щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою", і додав, що перебуває в тісному контакті з українською владою і продовжує стежити за ситуацією з ядерною безпекою.

5 серпня окупована російськими військовими ЗАЕС відключила від мережі один із трьох працюючих енергоблоків через пошкодження високовольтної лінії внаслідок обстрілів. Згодом в "Енергоатомі" повідомили, що у разі нових атак та пошкоджень станція може повністю перейти в режим блекауту.

Попри окупацію та атаки, станом на 9 серпня, за даними глави Запорізької ОВА, рівень радіації на ЗАЕС та в місті-супутнику Енергодарі перебував у нормі.

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