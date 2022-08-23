Словаччина відправить Україні БМП, отримавши від ФРН танки

"Я дуже радий, що Словаччина зможе надати 30 машин БМП-1 та отримати від Німеччини 15 танків "Леопард" 2-А4", - сказав Надь після розмови з німецьким колегою Бенедиктом Циммером (Benedikt Zimmer) у Братиславі.
У рамках угоди Україна також отримає боєприпаси та комплектуючі до БМП-1, а також буде організоване комплексне навчання з експлуатації наданої техніки. Терміни постачань БМП не оголошують, але словацький міністр підкреслив, що хотів би повідомити про це, коли машини вже будуть в Україні.
Надь також заперечив інформацію про відправлення в Україну танків Т-72, про що раніше повідомляли ЗМІ. За його словами про надання цієї техніки мова поки не йде.