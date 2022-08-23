Словаччина відправить Україні БМП, отримавши від ФРН танки

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заперечив інформацію про відправку в Україну танків Т-72, про що раніше повідомляли ЗМІ. Термін поставок БМП в Україну він не назвав.

Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1, натомість отримає від Німеччини 15 танків "Леопард". Про це у вівторок, 23 серпня, оголосив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, передає агенція Reuters.

"Я дуже радий, що Словаччина зможе надати 30 машин БМП-1 та отримати від Німеччини 15 танків "Леопард" 2-А4", - сказав Надь після розмови з німецьким колегою Бенедиктом Циммером (Benedikt Zimmer) у Братиславі.

У рамках угоди Україна також отримає боєприпаси та комплектуючі до БМП-1, а також буде організоване комплексне навчання з експлуатації наданої техніки. Терміни постачань БМП не оголошують, але словацький міністр підкреслив, що хотів би повідомити про це, коли машини вже будуть в Україні.

Надь також заперечив інформацію про відправлення в Україну танків Т-72, про що раніше повідомляли ЗМІ. За його словами про надання цієї техніки мова поки не йде.

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Інша словацька зброя для України

З початку повномасштабного вторгнення Росії Словаччина активно допомагає Україні зі зброєю. Зокрема, Братислава передала Києву зенітно-ракетні комплекси С-300 та чотири самохідні артилерійські установки (САУ) Zuzana калібром 155-мм. Також словацький завод Konstrukta Defence ремонтує і модернізовує військову техніку української армії, яку було пошкоджено в боях з силами РФ.

Також Словаччина розглядає можливість відправлення в Україну партії радянських винищувачів МіГ-29. Ці бойові літаки готуються зняти з експлуатації наприкінці серпня.

Крім того, як повідомив 11 серпня міністр оборони Швеції Петер Хультквіст, Словаччина разом з Польщею, Швецією і Чехією висловила зацікавленість у виробництві зброї для України.