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Гаубиця Zuzana
Гаубиця ZuzanaФото: EPA-EFE/TOMS KALNINS
ПолітикаНімеччина

ФРН, Данія та Норвегія передадуть Києву 16 гаубиць Zuzana-2

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Уряди ФРН, Данії та Норвегії профінансують виробництво 16 САУ Zuzana-2 в Словаччині для українських Збройних сил. Загальна вартість зброї - 92 мільйони євро.

https://www.dw.com/uk/frn-dania-ta-norvegia-peredadut-kievu-16-gaubic-zuzana2/a-63313495

Німеччина, Данія та Норвегія закуплять для України 16 самохідних артилерійських установок Zuzana-2 словацького виробництва, повідомило міністерство оборони ФРН у неділю, 2 жовтня.

"Це демонструє, наскільки важливо знову й знову пропрацьовувати і згодом реалізовувати такі можливості разом з партнерами", - зауважила очільниця німецького оборонного відомства Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht).

Вона уточнила, що Києву цю зброю поставлять вже наступного року. Загальна вартість виробництва гаубиць складає 92 мільйони євро, зауважив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. 

Гаубиця Zuzana є флагманом оборонної промисловості Словаччини та єдиною системою важкого озброєння, що виробляється в країні. Вони працюють зі всіма типами боєприпасів калібру 155 міліметрів, які є на озброєнні країн НАТО, та здатні вистрілювати шість снарядів за хвилину на відстань до 40 кілометрів.

У серпні Київ отримав вже перші чотири з восьми обіцяних Zuzana від Братислави. 

Франція може передати Україні партію САУ CAESAR

Напередодні, 1 жовтня, видання Le Monde повідомляло, що Франція може поставити Україні ще від 6 до 12 самохідних артилерійських установок CAESAR. Першочергово передбачалося, що ці САУ мала отримати Данія, однак, за інформацією видання, представники влади трьох країн - Франції, України та Данії - досягли принципової згоди щодо їх поставок Києву. У міноборони Франції та в Єлисейському палаці відмовилися офіційно коментувати цю інформацію. Париж раніше вже поставив Києву 18 САУ CAESAR, які виробляються французьким виробником зброї Nexter.

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