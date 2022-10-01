Ламбрехт в Одесі пообіцяла днями надати Україні IRIS-T

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт приїхала з візитом до України вперше з моменту повномасштабного вторгненні Росії. В Одесі вона зустрілася з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у суботу, 1 жовтня, прибула з раніше не анонсованим візитом до Одеси, де її зустрів очільник міністерства оборони України Олексій Резніков, повідомляє агентство dpa. Це перший візит Ламбрехт в України з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

Через повітряну тривогу, що у суботу було оголошено у багатьох областях України, зокрема і в Одеській, Ламбрехт довелося протягом 45 хвилин ховатися у бункері.

Міністерці, зокрема, розповіли про застосування в Одесі переданих урядом ФРН Києву САУ "Гепард". За словами Ламбрехт, ці самохідні зенітні установки допоможуть захистити одеську критичну інфраструктуру від ракетних ударів РФ. Раніше Німеччина поставила Україні загалом 30 таких САУ, а також 6000 боєприпасів до них, нагадує агенція dpa.

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Україна отримає IRIS-T протягом "наступних кількох днів"

Під час зустрічі з українським міністром оборони Ламбрехт пообіцяла, що Київ найближчим часом отримає перший з кількох обіцяних Берліном комплексів протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T. За її словами, він має надійти протягом "наступних кількох днів".

Нагадаємо, Німеччина планує надати Україні чотири таких комплекси, і ще на чотири було виділено фінансування. Німецькі системи ППО IRIS-T спроєктовані для захисту міст з середньою щільністю населення від повітряних атак.

Коментуючи неодноразові звернення української влади з проханням надати Збройним силам України німецькі танки, Ламбрехт вкотре озвучила позицію Берліна про необхідність координації дій з партнерами з цього питання.

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"Додаткові інструменти" для зміцнення української армії

Коментуючи зустріч зі своєю німецькою колегою, Резніков повідомив, що Ламбрехт привезла "додаткові інструменти" для зміцнення української армії. "Пані міністерка принесла хороші новини та додаткові інструменти для зміцнення української армії", - написав він у Twitter.

Міністр наголосив, що вони з Ламбрехт обговорили поточну геополітичну та безпекову ситуацію.

Від моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Німеччина надала Україні озброєння на 734 мільйона євро, нагадує dpa.