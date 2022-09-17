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РСЗВ Mars II, які Німеччина поставляє Україні Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Військові Бундесверу проти постачання Києву власної зброї

Сергій Ромашенко | Олександр Куницький
40 хв. тому

Передача Києву озброєнь із арсеналів Бундесверу послаблює німецьку армію, вважає голова Союзу військовослужбовців Бундесверу Андре Вюстнер.

https://www.dw.com/uk/postavki-zbroi-ukraini-vijskovi-bundesveru-poperedili-pro-kanibalizaciu/a-63158196

Союз військовослужбовців Бундесверу попередив про загрозу "канібалізації" збройних сил ФРН у разі постачання Україні зброї та боєприпасів із запасів армії. Про це заявив глава глава організації Андре Вюстнер (Andre Wüstner) в інтерв'ю виданням Redaktions Netzwerk Deutschland, оприлюдненому в суботу, 17 вересня.

"Ми прекрасно розуміємо бажання України отримати важке озброєння. Ми цілком можемо уявити собі постачання бойових машин піхоти із запасів оборонної промисловості. Але що з точки зору Союзу військовослужбовців уже неприйнятно, то це передача зброї та боєприпасів з арсеналів Бундесверу. Кожне нове постачання послаблює Бундесвер", - сказав він.

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За словами Вюстнера, у Бундесвері багато хто побоюється, що така політика подальшої канібалізації військ ФРН матиме негативні наслідки. При цьому він нагадав про "частково плачевний стан бойової техніки", зобов'язання перед НАТО і навчання та практику військовослужбовців, які є "запорукою всього".

"Тому нашою вимогою залишається - жодних нових поставок з арсеналів Бундесверу. І, що не менш важливо, - негайне заповнення тих систем озброєнь, які вже передані", - наголосив Вюстнер.

Різні точки зору у правлячій коаліції ФРН

Україна закликає Німеччину до подальших постачань зброї, зокрема бойових танків. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz)  виступає проти, але на нього чинять тиск деякі політики з числа партнерів по коаліції.

Так, експертка Вільної демократичної партії (ВДП) з питань оборони Марі-Ангес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) в інтерв'ю газеті Mannhemer Morgen нагадала про те, що Україні досі вдавалося досягати військово-стратегічних успіхів лише завдяки отриманню відповідного озброєння від Заходу.

Тому, на її думку, постачання озброєнь має продовжуватись - Києву потрібно, зокрема, постачати БМП Marder, "за допомогою яких українська армія може наступати і прицільно вражати російські позиції". У зв'язку з цим Штрак-Циммерман заявила, що вона не розуміє, чому Шольц дотримується іншої точки зору щодо передачі зброї Україні.

15 вересня уряд Німеччини оголосив про постачання Україні ще двох РСЗВ Mars II, двохсот ракет та 50 бронемашин на колісному ходу Dingo, які використовуються для патрульних та розвідувальних місій.

Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України

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