У Зеленського закликають ФРН до прямих постачань танків

Напередодні німецьке міністерство оборони вчергове відхилило прохання України про постачання бойових танків. За словами очільниці відомства, ФРН не піде на такий крок в односторонньому порядку.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав німецьку владу напряму передати Україні танки, оскільки наразі система кругових постачань не працює. "Потрібно називати речі своїми іменами: система кругових постачань не працює. Пів року союзники сперечаються, хто продасть Україні танки. Пів року танків немає, бо немає "політичного рішення", - написав Подоляк у Twitter у вівторок, 13 вересня. За його словами, доки втрачається час, Росія продовжує терор, внаслідок якого гинуть люди. "Німеччино, ми чекаємо твого слова", - написав він.

Подоляк заявив, що Україна очікує від Європи важку техніку для продовження контрнаступів, зокрема танки та бронемашини, йдеться у заяві радника, що є в розпорядженні DW. За його словами, ФРН має взяти на себе лідерство в Європі у питаннях постачання зброї і танки для України "будуть найкращою відповіддю на російський енергетичний шантаж".

Він звернув увагу на те, що за останні тижні Збройні сили України звільнили більше шести тисяч квадратних кілометрів. "Це більше ніж шість Берлінів чи десять Гамбургів. Європейські еліти мають зрозуміти одну річ: у цієї війни немає іншого варіанту закінчення, ніж перемога України та звільнення територій", - стверджує Подоляк, закликаючи надати Києву зброю.

Німецький завод вже відремонтував 16 БМП Marder

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "сигнали з Німеччини" такими, що розчаровують. "В той час як Україні зараз потрібні "Леопарди" та "Мардери", щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду, жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ - ні?", - написав він у Twitter.

У квітні Україна отримала пропозиції від німецького виробника зброї Rheinmetall щодо купівлі 100 бойових машин піхоти (БМП) Marder і 88 танків Leopard-1, включаючи боєприпаси, на 268 мільйонів євро. У компанії заявили, що обладнання може стати "доступним швидко".

13 вересня в Rheinmetall повідомили німецькому мовнику ARD, що концерн за власні кошти вже відремонтував зі старих запасів Бундесверу 16 БМП, однак не може отримати ліцензії від федерального уряду на їхній експорт.

У Rheinmetall також почали оновлення ще 14 Marder і разі потреби в компанії готові модернізувати ще 70 автомобілів зі старих запасів для потенційного отримувача.

Берлін не постачатиме Україні танки без консенсусу з партнерами - міноборони ФРН

Напередодні міністерство оборони ФРН вчергове відхилило прохання України про постачання бойових танків. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у понеділок, 12 вересня, виступаючи в Берліні з програмною промовою на тему національної стратегії безпеки.

За її словами, відповідно до домовленостей з партнерами, Німеччина не піде на такий крок в односторонньому порядку. "Жодна країна поки що не постачала бойові машини піхоти чи бойові танки західного виробництва", - сказала вона.

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Про незмінну позицію Берліну щодо цього питання заявив 12 вересня і канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Ми зберігаємо позицію, якої уряд дотримувався від початку, а саме, що Німеччина не намагається діяти односторонньо", - сказав він під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом у Берліні.

