Шольц про танки для Києва: Одноосібних рішень не буде

Він пообіцяв й надалі підтримувати Україну, допоки це буде необхідним, але водночас зауважив на важливості не допустити прямого конфлікту між РФ та НАТО. "Ви бачите, наскільки ми розширили наші поставки. І ми робили це дуже розумно, розважливо та збалансовано, завжди координуючи роботу з усіма іншими (союзниками. - Ред.) та разом з іншими друзями", - наголосив Шольц. За його словами, підтримка України Німеччиною відбувається "в дуже великих масштабах і також дуже актуальною зброєю", водночас метою залишається те, "щоб не сталося ескалації війни між Росією та НАТО".
Відповідаючи за запитання про те, чи підтримуватиме Німеччина Україну у декларованих Києвом цілях щодо повного відновлення територіальної цілісності країни, Шольц пообіцяв, що "ми підтримуватимемо Україну так довго, як це буде необхідно, і на це Україна також може розраховувати".