  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Олаф Шольц обіцяє підтримку Україні, але без танків
Олаф Шольц обіцяє підтримку Україні, але без танківФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
КонфліктиНімеччина

Шольц про танки для Києва: Одноосібних рішень не буде

Максим Сидоржевський
26 хв. тому

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обіцяє підтримку Україні, утім, від поставок танків, як цього вимагають, зокрема, й всередині ФРН, поки відмовляється.

https://www.dw.com/uk/solc-pro-tanki-dla-kieva-mi-ne-uhvaluvatimemo-odnoosibnih-risen/a-63162728

Попри дедалі гучніші заклики надати Україні танки, які лунають у Німеччині, канцлер країни Олаф Шольц (Olaf Scholz) не планує цього робити. "В усьому, що ми робимо, ми не ухвалюватимемо одноосібних рішень", - сказав Шольц в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, опублікованому у неділю, 18 вересня. При цьому політик наголосив на вже наданій підтримці Україні. Саме зброя, яку Німеччина надала, "зробила різницю, а також зробила можливими успіхи, нинішні успіхи, яких досягла Україна", вважає Шольц.

Він пообіцяв й надалі підтримувати Україну, допоки це буде необхідним, але водночас зауважив на важливості не допустити прямого конфлікту між РФ та НАТО. "Ви бачите, наскільки ми розширили наші поставки. І ми робили це дуже розумно, розважливо та збалансовано, завжди координуючи роботу з усіма іншими (союзниками. - Ред.) та разом з іншими друзями", - наголосив Шольц. За його словами, підтримка України Німеччиною відбувається "в дуже великих масштабах і також дуже актуальною зброєю", водночас метою залишається те, "щоб не сталося ескалації війни між Росією та НАТО".

Читайте також: Західна зброя для України: все, крім танків

Відповідаючи за запитання про те, чи підтримуватиме Німеччина Україну у декларованих Києвом цілях щодо повного відновлення територіальної цілісності країни, Шольц пообіцяв, що "ми підтримуватимемо Україну так довго, як це буде необхідно, і на це Україна також може розраховувати".

Німецький канцлер також наголосив на важливості продовження свого діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним.

Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.deutschlandfunk.de
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки ракетного влучання по Харкову, 6 вересня 2022 року

РФ розширила список цілей для ракетних ударів - Лондон

Конфлікти
34 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

В Ізюмі виявили масове поховання

Катівні й масові поховання: "спадок" окупації Харківщини

Катівні й масові поховання: "спадок" окупації Харківщини

Політика
16 вересня 2022 р.
Зустріч Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн - її учасників розглядають як широке коло союзників ймовірного договору щодо гарантій безпеки України

Безпекові гарантії: ефективний механізм чи "фантазії"?

Безпекові гарантії: ефективний механізм чи "фантазії"?

Політика
16 вересня 2022 р.
Особливості першого держбюджету України в умовах воєнного стану

Особливості держбюджету України в умовах воєнного стану

Особливості держбюджету України в умовах воєнного стану

Політика
16 вересня 2022 р.
Ukraine-Krieg - Isjum - Nicht identifizierten Gräber von Zivilisten und ukrainischen Soldaten

Масове поховання у звільненому Ізюмі

Масове поховання у звільненому Ізюмі

Конфлікти
16 вересня 2022 р.
01:54 хв.
Ексгумація тіл загиблих у Балаклії

Деокупована Балаклія: що залишили після себе росіяни

Деокупована Балаклія: що залишили після себе росіяни

Конфлікти
16 вересня 2022 р.
external

Як Кличко від імені народу України отримував німецьку премію

Як Кличко від імені народу України отримував німецьку премію

Суспільство
16 вересня 2022 р.
02:52 хв.
На головну сторінку