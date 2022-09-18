Шольц про танки для Києва: Одноосібних рішень не буде

Попри дедалі гучніші заклики надати Україні танки, які лунають у Німеччині, канцлер країни Олаф Шольц (Olaf Scholz) не планує цього робити. "В усьому, що ми робимо, ми не ухвалюватимемо одноосібних рішень", - сказав Шольц в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk , опублікованому у неділю, 18 вересня. При цьому політик наголосив на вже наданій підтримці Україні. Саме зброя, яку Німеччина надала, "зробила різницю, а також зробила можливими успіхи, нинішні успіхи, яких досягла Україна", вважає Шольц.

Він пообіцяв й надалі підтримувати Україну, допоки це буде необхідним, але водночас зауважив на важливості не допустити прямого конфлікту між РФ та НАТО. "Ви бачите, наскільки ми розширили наші поставки. І ми робили це дуже розумно, розважливо та збалансовано, завжди координуючи роботу з усіма іншими (союзниками. - Ред.) та разом з іншими друзями", - наголосив Шольц. За його словами, підтримка України Німеччиною відбувається "в дуже великих масштабах і також дуже актуальною зброєю", водночас метою залишається те, "щоб не сталося ескалації війни між Росією та НАТО".

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Відповідаючи за запитання про те, чи підтримуватиме Німеччина Україну у декларованих Києвом цілях щодо повного відновлення територіальної цілісності країни, Шольц пообіцяв, що "ми підтримуватимемо Україну так довго, як це буде необхідно, і на це Україна також може розраховувати".

Німецький канцлер також наголосив на важливості продовження свого діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним.