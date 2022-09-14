Україні потрібно негайно надати німецькі танки

З огляду на успішний контрнаступ ЗСУ дискусія щодо постачання Україні танків розгорілася з новою силою. Чи має Захід переосмислити свою позицію з цього питання? Рішення треба ухвалювати швидко, вважає Міодраг Шоріч.

Україна вже давно закликає Німеччину надати їй танки німецького виробництва (на фото - німецький танк Leopard 2) Фото: Courtesy Canadian Armed Forces/REUTERS

Останні успіхи української армії на сході України стали несподіванкою не лише для російських військ. На Заході, у тому числі у Німеччині, також навряд чи очікували швидкого просування українських захисників.

У Берліні вважали занадто великою боєздатність обох армій: з одного боку - гадана військова супердержава Росія з нескінченними можливостями постачань зброї, танків та винищувачів. А з іншого боку - українські війська, які упродовж місяців щодня просили Захід надати їм зброю, щоб мати можливість продовжувати боротьбу.

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Успіхи на полі бою

Тож зараз на адресу федерального уряду Німеччини посипалися вимоги надати Україні сучасні танки Leopard-2 у найкоротші терміни. Київ хоче використати стан справ на полі бою та відкинути російського нападника якнайдалі. Подальші територіальні просування стали би важливим козирем у переговорах з Москвою щодо можливого припинення вогню.

Міодраг Шоріч

Сучасні танки для Києва, негайно? Офіційний Берлін зволікає. Як це часто траплялося й раніше у попередні місяці, коли мова йшла про постачання зброї Україні. Дії Берліна виглядають суперечливо. З одного боку, члени уряду запевняють, що Німеччина стоїть на боці України без жодних "але". Та водночас ці політики зникають у той момент, коли вони мали би чітко заявити, має Німеччина постачати Україні танки Leopard-2 чи ні. Поміж риторикою і практичними справами часто зяють величезні прогалини.

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Суперечка між представниками коаліції у ФРН

Стриману позицію займають у першу чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і його соціал-демократична партія. Натомість інші члени урядової коаліції - Вільна демократична партія та Зелені - виступають за постачання важкої зброї Україні, у тому числі й сучасних західних танків. Київ з нерозумінням ставиться до суперечки всередині коаліції. Йому потрібна підтримка зараз. Адже удача на полі бою може швидко обернутися невдачею. Чи матимуть німецькі танки такий же ефект стримування для російських агресорів через кілька місяців, як могли би мати найближчими тижнями, ніхто сказати не може.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц учергове проявляє свою нерішучість. По-перше, він хоче координувати постачання танків Leopard-2 - у першу чергу, з американцями, французами та британцями. По-друге, попри постачання зброї Києву він не хоче повністю обривати можливості комунікації з Кремлем. По-третє, він побоюється, що президент Росії Володимир Путін міг би запобігти військовій поразці, яка загрожує російській армії, застосуванням тактичної ядерної зброї. Бажанням Заходу є політичне розв'язання конфлікту, прийнятне для всіх сторін, у тому числі для Москви.

Шанс Заходу

Однак війни рідко протікають так, як це собі уявляють політики. Упродовж останніх місяців президент Путін міг пересвідчитися у цьому на власному болісному досвіді. У лютому він думав, що так звана "спеціальна операція" триватиме декілька днів чи щонайбільше тижнів і принесе йому приголомшливу перемогу. Насправді ж він навряд чи міг би краще продемонструвати світовій спільноті військову неспроможність й низький моральний дух російських військ.

Військова поразка поставила б під загрозу його владу. Для Заходу це шанс, а не загроза. Путін не схильний до нераціональних дій. Він поважає супротивників лише у тому разі, якщо вони мають силу йому протистояти. Слабкість, у тому числі роз'єднаність Заходу, він використовує у власних інтересах.

Тож узгодження рішення між західними союзниками щодо постачання сучасних танків Україні не повинно тривати тижнями. Його треба ухвалити швидко - упродовж декількох днів. Таке рішення, чергова демонстрація єдності Заходу, значно збільшило б готовність Путіна вести серйозні переговори.

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Ризик: війна з НАТО

І ще одне: Заходу не треба боятися використання ядерної зброї. Це лише погрози Кремля, більше риторика, ніж щось інше. Використання ядерної зброї призведе до швидкого кінця Путіна. Китай - його найважливіший союзник, відвернеться від нього лише через економічні наслідки.

Те ж саме стосується і росіян. Вони й надалі хочуть вірити в те, що Путін їм пообіцяв: в обмежену в часі та просторі "спецоперацію", яка практично не впливає на їхнє повсякденне життя. Опитування доводять, що росіяни нічого так не бояться, як військового протистояння з НАТО. Однак у разі використання Росією ядерної зброї його навряд чи можна буде виключити.

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