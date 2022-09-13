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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Олаф Шольц
Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Шольц закликав Путіна повністю вивести війська з України

Аліна Коломієць
48 хв. тому

Канцлер ФРН і президент Росії провели півторагодинні телефонні перемовини. Обговорювали Україну і домовилися підтримувати контакт.

https://www.dw.com/uk/solc-zaklikav-putina-povnistu-vivesti-vijska-z-ukraini/a-63109595

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) провів півторагодинні телефонні перемовини із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це у вівторок, 13 вересня, повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

Шольц закликав Путіна знайти дипломатичне вирішення ситуації в Україні, якнайшвидше припинити вогонь та повністю вивести війська. Канцлер також наголосив на необхідності безпеки Запорізької атомної електростанціїта закликав Кремль продовжувати виконувати "зернову угоду".

"Федеральний канцлер підкреслив, що будь-які подальші кроки Росії щодо анексії не залишаться без відповіді і не будуть визнані за жодних обставин", - цитує заяву із німецького уряду Reuters. Сторони домовилися підтримувати контакт.

Крім того, Шольц закликав російського президента поводитися із захопленими в полон комбатантами відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

На сайті Кремля йдеться, що сторони також обговорювали ситуацію в європейській енергетиці. Зокрема, йшлося про газопровід "Північний потік". Це перша телефонна розмова Шольца з Путіним із травня цього року.

Читайте також: Шольц: Німецька зброя допомагає Україні в контрнаступі

Напередодні телефонну розмову з Путіним провів президент Франції Еммануель Макрон. Він закликав вивести важкі і легкі озброєння із Запорізької атомної електростанції станції і наголосив: небезпеку для ЗАЕС створює її окупація росіянами.

Він також наголосив, що РФ має дотримуватися рекомендацій Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо безпеки ЗАЕС. Макрон буде підтримувати зв'язок з цього питання з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі і президентом України Володимиром Зеленським.

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