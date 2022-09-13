Шольц закликав Путіна повністю вивести війська з України

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) провів півторагодинні телефонні перемовини із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це у вівторок, 13 вересня, повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).
"Федеральний канцлер підкреслив, що будь-які подальші кроки Росії щодо анексії не залишаться без відповіді і не будуть визнані за жодних обставин", - цитує заяву із німецького уряду Reuters. Сторони домовилися підтримувати контакт.
Крім того, Шольц закликав російського президента поводитися із захопленими в полон комбатантами відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.
Напередодні телефонну розмову з Путіним провів президент Франції Еммануель Макрон. Він закликав вивести важкі і легкі озброєння із Запорізької атомної електростанції станції і наголосив: небезпеку для ЗАЕС створює її окупація росіянами.
Він також наголосив, що РФ має дотримуватися рекомендацій Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо безпеки ЗАЕС. Макрон буде підтримувати зв'язок з цього питання з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі і президентом України Володимиром Зеленським.