Київ: МАГАТЕ має сприяти деокупації Запорізької АЕС

Деокупація та демілітариція - єдине, що гарантуватиме ядерну безпеку на Запорізькій АЕС, заявили в МЗС України.

Гарантувати ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України, заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Всі зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) мають бути спрямовані на досягнення цієї мети, наголосив він.

"Єдиний спосіб гарантувати ядерну безпеку на Запорізькій АЕС - це її деокупація, демілітаризація та повернення під контроль України. Усі зусилля МАГАТЕ мають бути зосереджені на досягненні цієї мети. Ніщо, крім цього, не змусить Росію припинити свою небезпечну гру", - написав Ніколенко у своєму Twitter у понеділок, 12 вересня.

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МАГАТЕ: Україна та Росія зацікавлені в зоні безпеки навколо ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі побачив ознаки згоди як України, так і РФ на створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС. "Я побачив ознаки того, що вони (Україна і Росія - Ред.) зацікавлені в цій домовленості. Дві сторони перебувають із нами в контакті й ставлять запитання, багато запитань", - сказав він на пресконференції у Відні в понеділок, 12 вересня, передає агенція Reuters.

За його словами, Україна та Росія обговорюють із МАГАТЕ такі питання, як радіус зони ядерної безпеки та роль персоналу агентства в цьому процесі. Наразі на ЗАЕС присутні двоє представників МАГАТЕ.

"По суті, це зобов'язання того, що жодні військові дії не охоплюватимуть і не передбачатимуть націлювання на станцію або радіус довкола неї, що може вплинути на її нормальну роботу. Це те, що ми очікуємо", - додав Гроссі.

Гроссі також заявив, що МАГАТЕ прагне домогтися припинення обстрілів Запорізької АЕС, але решта питань не залежить від агентства. "Те, що нам справді потрібно, - це щоб Україна та Росія погодилися на дуже простий принцип: не обстрілювати станцію", - цитує "Інтерфакс-Україна".

Київ хоче створити міжнародну місію з демілітаризації ЗАЕС

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС й оприлюднила результати свого візиту.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що візит місії агентства на станцію не приніс відчутних результатів і необхідно розглянути інші варіанти дій. "Тому ми пропонуємо створити міжнародну місію для участі ЄС, ООН та інших організацій, яка сприятиме виведенню російських військ із території ЗАЕС і тридцятикілометрової території навколо станції", - сказав він на засіданні уряду 7 вересня.

Шмигаль додав, що ця ініціатива, зокрема, обговорювалась з керівництвом Німеччини та Європейського Союзу під час його нещодавніх візитів до Берліна і Брюсселя.