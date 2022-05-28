Макрон і Шольц закликали Путіна до прямих переговорів з Зеленським

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Лідери двох європейських держав провели тривалу телефонну розмову з російським президентом. Теми перемовин - врегулювання конфлікту, звільнення бійців з "Азовсталі" та розблокування українських портів для експорту зерна.
Обидва європейські лідери переконували Путіна в необхідності шукати політичні шляхи вирішення конфлікту в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали російського президента Володимира Путіна до "прямих серйозних переговорів" з його українським колегою Володимиром Зеленським. Під час 80-хвилинних перемовин з Путіним у суботу, 28 травня, Макрон і Шольц вказали також на необхідність знайти "дипломатичне вирішення конфлікту", інформує пресслужба Єлисейського палацу.
Крім того, лідери обох європейських країн попрохали Путіна звільнити близько 2500 захисників "Азовсталі", які нині перебувають у російському полоні, повідомляють у Парижі. Водночас у Берліні додали, що під час тристоронніх телефонних перемовин Шольц і Макрон "позитивно взяли до уваги" обіцянку російського лідера, що з полоненими з "Азовсталі" поводитимуться згідно з нормами Женевської конвенції.
Тим часом Путін застеріг обох європейських лідерів від подальших поставок західних озброєнь до України, оскільки це, на його думку, лише призводить до подальшої дестабілізації ситуації в Україні, повідомили в Кремлі.
Ще однією темою, що обговорювалася під час тристоронніх перемовин, стала можливість поставок українського зерна з чорноморських портів. У Москві наголосили, що РФ "готова допомогти знайти можливості" для безперешкодних поставок українського збіжжя, в тому числі й через порти в Чорному морі.
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Водночас у Кремлі вважають причиною нинішніх труднощів з забезпеченням світових потреб у продовольстві "хибну економічну та фінансову політику західних країн". Крім того, в Москві прямо натякають, що скасування запроваджених західних санкцій на постачання російських добрив та сільськогосподарської продукції також могло б згладити нинішню напруженість на світовому ринку продовольства.