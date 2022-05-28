Макрон і Шольц закликали Путіна до прямих переговорів з Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали російського президента Володимира Путіна до "прямих серйозних переговорів" з його українським колегою Володимиром Зеленським. Під час 80-хвилинних перемовин з Путіним у суботу, 28 травня, Макрон і Шольц вказали також на необхідність знайти "дипломатичне вирішення конфлікту", інформує пресслужба Єлисейського палацу.

Крім того, лідери обох європейських країн попрохали Путіна звільнити близько 2500 захисників "Азовсталі", які нині перебувають у російському полоні, повідомляють у Парижі. Водночас у Берліні додали, що під час тристоронніх телефонних перемовин Шольц і Макрон "позитивно взяли до уваги" обіцянку російського лідера, що з полоненими з "Азовсталі" поводитимуться згідно з нормами Женевської конвенції.

Москва застерігає від поставок озброєнь до України

Тим часом Путін застеріг обох європейських лідерів від подальших поставок західних озброєнь до України, оскільки це, на його думку, лише призводить до подальшої дестабілізації ситуації в Україні, повідомили в Кремлі.

Ще однією темою, що обговорювалася під час тристоронніх перемовин, стала можливість поставок українського зерна з чорноморських портів. У Москві наголосили, що РФ "готова допомогти знайти можливості" для безперешкодних поставок українського збіжжя, в тому числі й через порти в Чорному морі.

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Водночас у Кремлі вважають причиною нинішніх труднощів з забезпеченням світових потреб у продовольстві "хибну економічну та фінансову політику західних країн". Крім того, в Москві прямо натякають, що скасування запроваджених західних санкцій на постачання російських добрив та сільськогосподарської продукції також могло б згладити нинішню напруженість на світовому ринку продовольства.