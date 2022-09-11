Макрон закликав Путіна вивести війська з ЗАЕС

Саме російська окупація є головною небезпекою для електростанції, вважає президент Франції. У МАГАТЕ заявляють, що розпочато переговори щодо зони безпеки навколо ЗАЕС.

Під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у неділю, 11 вересня, президент Франції Еммануель Макрон закликав вивести важкі і легкі озброєння із Запорізької атомної електростанції станції і наголосив: небезпеку для ЗАЕС створює її окупація росіянами, повідомляє Reuters.

Він також наголосив, що РФ має дотримуватися рекомендацій Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо безпеки ЗАЕС. Макрон буде підтримувати зв'язок з цього питання з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі і президентом України Володимиром Зеленським. Найближчими днями президент Франції знову поговорить з Путіним, щоб досягти угоди щодо гарантування безпеки на ЗАЕС.

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Розпочато переговори щодо зони безпеки навколо ЗАЕС

У свою чергу Гроссі у неділю повідомив, що через обстріли поблизу Запорізької АЕС розпочато консультації щодо термінової необхідності створення зони ядерної безпеки та охорони біля ЗАЕС.

Він привітав останні повідомлення про відновлення резервної лінії 330 кіловольт (кВ), яка з'єднує ЗАЕС з українською енергомережею, забезпечуючи станцію зовнішньою електроенергією. Вона необхідна для охолодження реакторів та інших важливих функцій безпеки. "Однак я як і раніше серйозно стурбований ситуацією на станції, яка залишається в небезпеці, поки тривають обстріли" - наголосив Гроссі.

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Гендиректор МАГАТЕ додав, що хоча станція може живитися й від власної електроенергії, і це вже відбувалося - енергоблок шостого реактора забезпечував енергопостачання ЗАЕС, робота реактора на низькій потужності не є стійким рішенням протягом тривалого періоду, оскільки з часом це може пошкодити ключове обладнання атомної електростанції, таке як турбіни та насоси, що виробляють електроенергію.

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