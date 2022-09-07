Зеленський про звіт МАГАТЕ: Підтримаємо лише демілітаризацію

Президент України прокоментував пропозицію створити "зону захисту Запорізької АЕС". Україна підтримає її, якщо зміст полягає в демілітаризації, сказав Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає пропозицію генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі щодо створення "зони захисту" на Запорізькій атомній станції (ЗАЕС), якщо йдеться саме про демілітаризацію об'єкта.

"Щодо пропозиції генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі створити зону захисту на станції, то треба дивитися на конкретний зміст такого інструменту: що саме може бути захистом? Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС - а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, - то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту", - сказав Зеленський вечірньому відеозверненні 6 вересня.

Той факт, що у звіті про візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС відзначається присутність російської військової техніки на території станції, тиск на українських атомників і є чіткі посилання на російську військову окупацію, Зеленський привітав.

Водночас, на його думку, сучасні міжнародні організації потребують значно ширшого мандату на свої дії. "Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю Україні. Якщо Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, значить, у світу мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава-терорист буде змушена припинити терор", - додав президент України.

Звіт МАГАТЕ: що побачили представники місії

Як зазначається у звіті МАГАТЕ, опублікованому 6 вересня, учасники місії стали свідками обстрілу поблизу Запорізької АЕС 3 вересня. Крім того, вони побачили пошкодження будівель, деякі - поблизу корпусів реактора, і дорожнього покриття поблизу реакторних блоків.

Також зафіксували перебування військового персоналу РФ на ЗАЕС, обладнання та транспортних засобів, включно з кількома військовими вантажівками на першому поверсі турбінних залів енергоблоків №1 і №2. Місія зафіксувала й присутність на ЗАЕС експертної групи "Росенергоатому" (оператор російських атомних станцій, що входить до державної корпорації РФ "Росатом". - Ред.).

У звіті йдеться, що на Запорізькій АЕС залишаються фахівці МАГАТЕ, які "будуть пильно моніторити ситуацію на об'єкті" та передавати агентству "пряму, оперативну та надійну інформацію".

Читайте також: Чи зможе українська енергосистема працювати без ЗАЕС?