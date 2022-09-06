Звіт МАГАТЕ: що представники місії побачили на ЗАЕС

У вівторок, 6 вересня, МАГАТЕ оприлюднило звіт за результатами роботи місії на Запорізькій АЕС в Енергодарі. Серед ключових рекомендацій - створення зони ядерної безпеки навколо станції.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) пропонує створити навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) зону ядерної безпеки. Про це йдеться узвіті організації за результатами роботи її місії на ЗАЕС в Енергодарі, який було оприлюднено у вівторок, 6 вересня.

У висновках експертів МАГАТЕ зазначається, що до завершення бойових дій та до відновлення стабільних умов необхідно вжити заходів для запобігання ядерній аварії, яка може статися внаслідок фізичного пошкодження станції.

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"Цього можна досягти шляхом негайного створення захисної зони ядерної безпеки. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації щодо термінового створення такої зони ядерної безпеки на ЗАЕС" - йдеться у документі.

Експерти агентства також наголосили, що найкращий спосіб забезпечити безпеку ядерних об'єктів Україні та українців - "закінчити цей збройний конфлікт зараз".

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Що ще місія МАГАТЕ побачила на ЗАЕС

Як зазначається у звіті МАГАТЕ, учасники місії стали свідками обстрілу поблизу ЗАЕС 3 вересня. Окрім того, вони зафіксували пошкодження будівель, деякі з них - поблизу корпусів реактора, і дорожного покриття поблизу реакторних блоків ЗАЕС. У звіті зазначається, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі посля повернення зі станції заявив, що хоча минулі події не спровокували ядерну надзвичайну ситуацію, вони становлять постійну загрозу, оскільки критичні функції безпеки, зокрема стримування радіації та охолодження, можуть бути порушені. В своїх рекомендаціях МАГАТЕ закликає негайно припинити обстріли поблизу станції, саме і створивши навколо неї зону ядерної безпеки.

У звіті також підкреслюється, що персонал та керівництво ЗАЕС повідомило представникам місії, що після окупації станції "деякі важливі функції фізичного захисту, такі як охорона та контроль доступу на майданчик (зона, що охороняється), взяли на себе російські військові незважаючи на те, що відповідальність за фізичний захист все ще покладається на керівництво ЗАЕС згідно з чинним законодавством України".

Більш того, представники місії зафіксували, що на станції знаходиться військовий персонал РФ, обладнання та транспортні засоби, включно з кількома військовими вантажівками на першому поверсі турбінних залів енергоблоків 1 і 2.

Окрім того, у звіті йдеться про те, що представники місії зафіксували присутність на ЗАЕС експертної групи "Росенергоатому" (оператор російських атомних станцій, що входить до "Росатома" - Ред.). Як вказується в документі, персонал та керівники ЗАЕС пояснили, що "роль цієї експертної групи полягала в наданні консультацій щодо ядерної безпеки та експлуатації керівництву ЗАЕС".

Водночас у звіті вказується: "Підтримка всіх систем безпеки ЗАЕС у штатному режимі та працездатності системи фізичного захисту є результатом зусиль експлуатаційного персоналу. Однак ці зусилля здійснюються за дуже складних обставин, коли на місці присутні військовий персонал і обладнання, а також представники "Росатома".

Представники місії у своєму звіті також зафіксували дефіцит фахівців на станції, що значно збільшує навантаження на кожного з них. "Український персонал, який працює на станції в умовах російської військової окупації, перебуває під постійним сильним стресом і тиском, особливо через обмежену кількість фахівців. Це не є надійним і може призвести до збільшення людської помилки з наслідками для ядерної безпеки", - декларують фахівці МАГАТЕ.

Експерти МАГАТЕ залишаться на ЗАЕС

У звіті також повідомляється, що на ЗАЕС залишаються фахівці МАГАТЕ, які "пильно будуть моніторити ситуацію на об'єкті" та передавати агентству "пряму, оперативну та надійну інформацію".

"Експерти будуть проводити ретельну та постійну роботу для оцінки фізичних пошкоджень інфраструктури станції, визначення стану ключових захисних та безпекових систем, а також для оцінки умов праці персоналу", - йдеться у звіті.

У документі не зазначається яка кількість експертів МАГАТЕ перебуватиме на ЗАЕС. Раніше, очільник агентства Рафаель Гроссі заявив, що на станції залишилися двоє представників місії.

У звіті також зазначається, що МАГАТЕ має чіткий технічний план безпекової підтримки ядерних об'єктів України. Зокрема, відтепер Україна отримуватиме необхідне обладнання через спеціальний механізм міжнародної підтримки RANET (Response and Assistance Network), який активується у відповідь на запит країни у разі ядерної аварії чи виникнення надзвичайної ситуації.