Київ хоче створити міжнародну місію з демілітаризації ЗАЕС

В українському уряді вважають, що візит місії МАГАТЕ на станцію не приніс відчутних результатів. Поки йде пошук механізмів демілітаризації ЗАЕС, українців закликають евакуюватися з прилеглих територій.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, щовізит місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) не приніс відчутних результатів і необхідно розглянути інші варіанти дій. "Тому ми пропонуємо створити міжнародну місію для участі ЄС, ООН та інших організацій, яка сприятиме виведенню російських військ із території ЗАЕС і тридцятикілометрової території навколо станції", - сказав він на засіданні уряду в середу, 7 вересня, повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

Шмигаль додав, що ця ініціатива, зокрема, обговорювалась з керівництвом Німеччини та Європейського Союзу під час його нещодавніх візитів до Берліна і Брюсселя.

Українців закликають виїжджати з територій довкола ЗАЕС

Тим часом, за словами віце-прем'єрки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, росіяни на ЗАЕС не лише "займаються ядерним тероризмом", але й тримають у заручниках персонал станції і десятки тисяч мешканців тимчасово окупованих територій, прилеглих до неї. "Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з ТОТ, прилеглих до атомної електростанції. У відповідь - цинічне мовчання", - повідомила міністерка в Facebook.

У зв'язку з цим вона закликала людей, які живуть неподалік від станції, евакуюватися і знайти спосіб перебратися на підконтрольну територію, а за необхідності - звертатися на гарячі лінії мінреінтеграції.

Що пропонує МАГАТЕ

6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт за результатами роботи місії на Запорізькій АЕС. В ньому, зокрема, вказувалося, що до завершення бойових дій та до відновлення стабільних умов необхідно вжити заходів для запобігання ядерній аварії, яка може статися внаслідок фізичного пошкодження станції. "Цього можна досягти шляхом негайного створення захисної зони ядерної безпеки. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації щодо термінового створення такої зони ядерної безпеки на ЗАЕС" - йдеться у документі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає пропозицію щодо створення "зони захисту" на Запорізькій АЕС, якщо йдеться саме про демілітаризацію об'єкта.