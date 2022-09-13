Україна просить в США ракети ATACMS для наступу - WSJ

Київ запросив у Вашингтона зброю для наступальних операцій, зокрема ракети ATACMS, повідомляє The Wall Street Journal. Україна вже неодноразово просила ці ракети, але США відмовляли.

Уряд України передав конгресменам США документ зі списком озброєння, необхідним для продовження контрнаступу в 2023 році. У переліку є, зокрема, ракети з дальністю до 300 кілометрів ATACMS, повідомила 12 вересня американська газета The Wall Street Journal із посиланням на документ, який опинився в її розпорядженні.

Загалом Київ просить 29 видів систем озброєння та боєприпасів: танки, безпілотники, артилерійські системи, протикорабельні ракети Harpoon і дві тисячі ракет для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Запит надійшов після публікації стратегічної заяви головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенанта Михайла Забродського. У ній військові пояснили, чому Україні потрібні далекобійні ракети: "Наявність навіть самої загрози використання збройними силами України засобів ураження відповідної досяжності буде примушувати РФ по-іншому розглядати і природу, і перебіг, і результат нашого протистояння".

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Дискусія у США щодо ATACMS

Київ уже не перший місяць просить про надання йому насамперед ракет ATACMS до систем HIMARS та M270 з радіусом ураження до 300 кілометрів, але поки що адміністрація президента США Джо Байдена на це не йде. Серед причин називають острах можливого використання Україною таких ракет для ударів по цілях на території Росії.

Водночас наприкінці липня депутати як з Демократичної, так і з Республіканської партії США сигналізували про підтримку такого кроку. Відставний генерал американської армії Бен Годжес заявив DW, що разом з іншими американськими політиками, аналітиками та відставними військовими вимагає надати Україні ще більше високотехнологічної зброї, такої як оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS.

У липні міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що отримавши від США системи HIMARS, Київ взяв зобов'язання не використовувати їх по російських об'єктах на території РФ. Але, за словами Резнікова, обмежень щодо ударів по військових об'єктах РФ на окупованих українських територіях, у тому числі в Криму, немає.

Військова допомога Україні від США

Сума безпекової допомоги США Україні після приходу до влади Байдена складає вже понад 15 мільярдів доларів доларів, а з 2014 року - понад 17 мільярдів.

Найбільший транш допомоги Україні від США, на три мільярди доларів, оголосили на День незалежності країни, коли було рівно пів року від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

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