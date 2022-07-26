РФ не влучила в протикорабельні "Гарпуни" в порту Одеси - розвідка

У військовій розвідці Великобританії не знайшли доказів того, що РФ уразила український військовий корабель та склад протикорабельних ракет "Harpoon", наданих Україні Сполученими Штатами, під час ракетного удару по Одеському морському порту. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки, оприлюдненому міністерством оборони країни в Twitter у вівторок, 26 липня.

"Немає вказівок на те, що такі цілі були в тому місці, куди влучили ракети", - йдеться у повідомленні. У розвідці вважають, що добір Росією цілей для ураження часто базується на застарілих даних.

Розвідники зауважують, що РФ сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, що обмежує ефективність її Чорноморського флоту. "Це суттєво підірвало загальний план вторгнення, оскільки Росія реально не може здійснити спробу висадки десанту для захоплення Одеси", - йдеться у зведенні. У британській розвідці прогнозують, що Росія й далі ставитиме в пріоритет знищення протикорабельних можливостей України.

Атака на Одеський порт після "зернової угоди"

Вдень 23 липня війська РФ нанесли ракетні удари по Одеському морпорту. Дві ракети збила протиповітряна оборона, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту. Українське міністерство закордонних справ назвало атаку "плювком" президента РФ Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, адже її здійснили наступного дня після підписання Москвою угоди щодо розблокування українських портів для безпечного вивозу зерна.

Росія в діалозі з Туреччиною спершу заперечила причетність до ракетного удару. Лише через добу міноборони РФ визнало обстріл. Там заявили, що нібито атакували військові цілі - корабель Збройних сил України та склад американських "Гарпунів".

Попри атаку на порт, міністерство інфраструктури України продовжує готуватись до відвантажень зерна. Експорт має розпочатися вже цього тижня з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний".