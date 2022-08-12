Резніков: Заборони від партнерів на удари України по Криму немає

Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю на території Росії, але обмежень щодо ударів по військових об'єктах РФ на окупованих українських територіях немає, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану США та партнерами, по території Російської Федерації. Але, якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень немає", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки" 16 серпня, відповідаючи на запитання щодо наявності заборони на використання західної зброї по анексованому Росією Криму.

Резніков: Усі HIMARS - цілі

За словами Резнікова, нині Україна має "нижню межу" від потреб у реактивних системах залпового вогню (РСЗВ). "В попередньому пакеті допомоги ми отримали чотири. Плюс отримали від британських партнерів M-270, від німецьких три Mars II. Якщо помножити дев'ять установок із залпом 12 ракет і 16 установок на шість пусків, то на нижній показний мого запиту ми виходимо", - сказав він, відповідаючи на питання журналіста про потребу України у 50-100 HIMARS, яку раніше озвучував Резніков.

При цьому міністр запевнив, що жодного HIMARS Україна не втратила: "Коли ви читаєте в російських ЗМІ або соцмережах, що "солдат Іванов з Калашниковим увірвався і побачив вантажівку, в якій він знищив одночасно 12 HIMARS, можете просто посміятися і сказати, що така у них система пропаганди. Це дурня".

Резніков також висловив сподівання на ухвалення політичного рішення про надання Україні ракет ATACMS для цих установок, здатних бити на 150 і 300 кілометрів. "HIMARS вже змінили суттєво картину бою, а ATACMS ще додадуть позитиву на полі бою на користь України і цивілізованого світу", - наголосив він.

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До ЗСУ мобілізують конкретних фахівців

Крім того, Резніков розповів, що зараз до сил оборони України мобілізують конкретних фахівців: насамперед потрібні оператори безпілотників, айтівці, зв'язківці, артилеристи. "Нині українська армія отримує сучасне та технологічне озброєння натівських стандартів, тож Збройним силам України потрібні кадри, які зможуть швидко опановувати такі системи", - пояснив він.

Нагадаємо, Україна розглядає Кримський міст як законну військову ціль . Зокрема, 16 серпня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що цей об'єкт споруджений незаконно і є "основними воротами для постачання російської армії в Крим", тому має бути знищений.

Подоляк також не виключив, що у "найближчі два-три місяці" в Криму можуть статися нові вибухи, подібні до тих, що були на військових аеродромах у Новофедорівці та Гвардійському чи на складах боєприпасів у Джанкойському районі раніше в серпні.

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