США оголосили про військову допомогу Україні ще на пів мільярда доларів

США оголосили про виділення нової безпекової допомоги для України в розмірі до 550 мільйонів доларів. Вона включатиме додаткові постачання снарядів до 155-мм артилерії та до ракетних систем залпового вогню HIMARS (дослівно High Mobility Artillery Rocket Systems - високомобільні артилерійські ракетні системи. - Ред.). Про це ввечері 1 серпня повідомили в Білому домі, державному департаменті та міністерстві оборони США.

Зокрема, Україна отримає 75 тисяч снарядів до 155-мм артилерії. Точна кількість і характеристики боєприпасів для HIMARS у повідомленнях не уточнюється. Максимальна дальність враження цілей цими системами залежить, в тому числі, від характеристик снарядів.

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HIMARS для України та інша військова допомога США

Ця допомога стане вже 17-м траншем із серпня 2021 року. "Загалом Сполучені Штати виділили близько 8,8 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 10 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні", - наголосили в міноборони.

Попередній пакет військової допомоги США для України на 270 мільйонів доларів був анонсований 22 липня. Він передбачав передачу чотирьох систем HIMARS із боєприпасами до них і 580 тактичних безпілотників Phoenix Ghost. 1 серпня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала чотири нові HIMARS.

14 липня Палата представників Конгресу США (нижня палата парламенту) ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет США на 2023 рік. Він передбачає виділення одного мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. Порівняно з попереднім роком кошти на фінансування цієї ініціативи збільшили на 700 мільйонів доларів. При цьому законопроєкт передбачає здійснення нагляду за використанням допомоги Україні.

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