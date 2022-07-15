Палата представників США ухвалила оборонний бюджет з допомогою Україні

Палата представників Конгресу США (нижня палата парламенту) ухвалила 14 липня законопроєкт про оборонний бюджет США, який визначає політику Пентагона на 2023 фінансовий рік.

Як повідомила в ніч на п'ятницю інформаційна агенція Reuters, за підтримку документа проголосували 329 конгресменів, 101 голос був проти. Оборонний бюджет на наступний рік передбачає фінансування у понад 800 мільярдів доларів. Тепер його ще має ухвалити верхня палата Конгресу США - Сенат - та підписати президент Джо Байден.

Мільярд доларів США на безпеку України

Законопроєкт передбачає виділення одного мільярда доларів на Ініціативу з забезпечення безпеки України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Як написала посолка України в США Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook, кошти, передбачені на фінансування цієї ініціативи, збільшено на 700 мільйонів доларів.

Маркарова зазначає, що документ, серед іншого, передбачає боротьбу з залежністю від російської енергетики. За її словами, в разі ухвалення документа перед міністерством оборони США поставлено завдання з повного припинення використання російських енергоносіїв.

Також законопроєкт передбачає здійснення нагляду за використанням допомоги Україні. Генеральний інспектор, що здійснюватиме цей нагляд, матиме звітувати про це перед Конгресом США кожні шість місяців. Також у документ передбачено проведення "щоквартальних брифінгів щодо зусиль із поповнення та відновлення запасів тактичних ракет, наданих Україні США, союзниками та партнерами", зазначила Маркарова.

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Допомога США Україні

15 червня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на мільярд доларів, який включає артилерію, озброєння для берегової охорони та передові ракетні системи. Крім того, США нададуть 225 мільйонів доларів на розв'язання гуманітарних питань.

Ця допомога Україні стала вже 12-им траншем від серпня 2021 року. З початку роботи адміністрації Байдена Вашингтон виділив Києву близько 6,3 мільярда доларів на безпеку, з яких приблизно 5,6 мільярда доларів - від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Залужний: США відзначили ефективність застосування ЗСУ HIMARS

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі відзначив ефективність застосування Збройними силами України наданих США реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це увечері 14 липня повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний після телефонної розмови з Міллі.

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