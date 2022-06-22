 План Маршалла для України - яким він має бути? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.06.2022

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Європа

План Маршалла для України - яким він має бути?

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає розробити план Маршалла для України. Що саме він пропонує і як має виглядати цей план?

Зеленський (л) та Шольц у Києві, 16 червня 2022 року

Зеленський (л) та Шольц у Києві, 16 червня 2022 року

Коли мова заходить про справді масштабні завдання, як-от відновлення економіки після коронавірусної пандемії або боротьбу зі зміною клімату, політики часто закликають розробити "план Маршалла". Ось і днями канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступив за розроблення плану Маршалла для України. У своїй заяві перед самітом G7 у баварському Ельмау Шольц зазначив, що побачене під час його червневого візиту в Україну нагадало йому зруйновані німецькі міста після Другої світової війни. Він провів ще одну аналогію: "Так само як тоді спустошеній війною Європі, так сьогодні й Україні потрібен план Маршалла для відбудови". За його словами, йдеться про "завдання на ціле покоління".

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Програма післявоєнної допомоги

У червні 1947 року, щоб допомогти сильно постраждалій після Другої світової війни Європі, тодішній державний секретар США Джордж К. Маршалл запропонував Програму відновлення Європи (ERP), тепер відому всім як план Маршалла.

Він передбачав надання США кредитів на відбудову та доставку товарів, сировини та продовольства до Європи. У період з 1948 по 1952 рік понад 12 мільярдів доларів США надійшли до 16 європейських країн, включаючи Німеччину, Італію, Францію та Великобританію. Західна Німеччина отримала близько 1,5 мільярда доларів США. Фінансова допомога не лише сприяла економічному диву в Європі, але й створила нові ринки збуту для США.

Берлін, орієнтовно 1950 рік

План Маршалла сприяв економічному відновленню Європи після війни. На фото - Берлін, орієнтовно 1950 рік

План Маршалла мав і політичний підтекст, адже не всі європейські країни змогли претендувати на американську допомогу. США прагнули обмежити вплив Радянського Союзу на Східну Європу, водночас Москва побоювалася західного впливу і категорично заборонила таким країнам, як Угорщина, Чехословаччина та Польща, приєднуватися до плану Маршалла.

У колективній німецькій та європейській пам'яті план Маршалла загалом вважається успіхом. Він справді забезпечив відновлення економіки Європи та розвиток демократичних структур. План Маршалла відтоді часто наводять як взірець, коли мова заходить про повоєнну відбудову.

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Як може виглядати план Маршалла для України?

Заклики канцлера ФРН щодо розробки плану Маршалла для України орієнтуються на довгострокову перспективу. У своїй заяві у Бундестазі Шольц сказав, що виходить з того, що війна в Україні ще триватиме. Подібно до плану Маршалла Захід має готувати й тривалу допомогу для відбудови країни: "Нам знадобиться ще багато мільярдів євро та доларів для відновлення - на це підуть роки", - сказав Шольц у своїй промові в Бундестазі. Водночас він наголосив, що хоче й надалі надавати Україні спільними європейськими зусиллями масштабну допомогу "фінансову, економічну, гуманітарну, політичну і не в останню чергу постачаннями зброї".

Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Гоєр (Werner Hoyer) очікує появи багатомільярдного пакета допомоги для України. За його словами, тут потрібна глобальна участь, "а не лише платників податків ЄС". У Брюсселі теж розраховують на те, що Україна зможе розпочати відбудову в координації з ЄС, країнами G7 та G20, а також багатьма міжнародними фінансовими установами та організаціями.

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Докладно

Зеленський (л) та Шольц у Києві, 16 червня 2022 року

План Маршалла для України - яким він має бути?

Що саме пропонує канцлер ФРН Олаф Шольц і як має виглядати цей план?  

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