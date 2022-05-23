Давос-2022: президент ВЕФ закликає створити план Маршалла для України

Президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде закликав створити план Маршалла задля відбудови України. "Ми вже маємо працювати над відбудовою принаймні на територіях, що перебувають під контролем України", - сказав Бренде в інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung. Йдеться про інфраструктуру, електромережу, школи, дороги і мости, пояснив він. "Нам потрібний план Маршалла для України", - переконаний політик.

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Бренде сказав, що він наполягатиме на необхідності ухвалення такого плану на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Давосі (ВЕФ), що розпочнеться у понеділок, 23 травня. "Для цього ми також зберемо керівників корпорацій", - додав Бренде. Приватний сектор також має відіграти важливу роль у відбудові України, впевнений він.

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Україна - у фокусі Давоського форуму

Президент України Володимир Зеленський виступить на форумі зі спеціальним зверненням у понеділок о 12:15 за Києвом по відеозв'язку. Одразу після виступу Зеленського за модерації засновника та голови ВЕФ Клауса Шваба пройде сесія "Дух стійкості: українські голоси", де серед промовців будуть перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко, народна депутатка Євгенія Кравчук, гендиректорка "Смарт-Холдинг" Юлія Кір'янова та представниця Kyiv Hub Уляна Автономова. Потім розпочнеться дискусія з братами Кличками. Окремо планується обговорити плани відновлення Києва та необхідну допомогу для цього. В рамках форуму також заплановано окремі сесії з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та віцепрем'єр-міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

На чотириденній зустрічі у швейцарських Альпах майже 2500 учасників, які представляють політику, бізнес-кола та суспільство, обговорять розв'язання головних міжнародних проблем. Цього року зустріч зосереджена на темі "Історія на переломному етапі: державна політика та бізнес-стратегії".