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Всесвітній економічний форум

Всесвітній економічний форум – щорічний економічний форум у Давосі (Швейцарція). На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Всесвітній економічний форум".

Всесвітній економічний форум щороку відбувається у швейцарському курортному місті Давос. Провідні економісти, підприємці та політики, серед яких також чимало державних та урядових лідерів, обговорюють у межах форуму актуальні економічні виклики та шляхи подолання проблем. Всесвітній економічний форум організовується та проводиться однойменним фондом, штаб-квартира якого розташована в муніципалітеті Колоньї в кантоні Женева. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Меркель закликала винести правильні уроки з пандемії COVID-19

Меркель закликала винести правильні уроки з пандемії COVID-19 26.01.2021

За словами канцлерки ФРН Анґели Меркель, під час кризи через пандемію були дуже помітні "наша вразливість" та "неіснуюча стійкість" як в економіці, так і в суспільстві.
Онлайн замість Давоса: Всесвітній економічний форум стартував у віртуальному форматі

Онлайн замість Давоса: Всесвітній економічний форум стартував у віртуальному форматі 25.01.2021

Через пандемію Всесвітній економічний форум відбувається не в швейцарському Давосі, а у віртуальному форматі.
Всесвітній економічний форум у 2021 році відбудеться не в Давосі

Всесвітній економічний форум у 2021 році відбудеться не в Давосі 07.12.2020

З міркувань безпеки на тлі пандемії коронавірусу Всесвітній економічний форум відбудеться не в січні у Давосі, як зазвичай, а у травні в Сінгапурі.

До 2025 року люди і роботи працюватимуть нарівно - прогноз

До 2025 року люди і роботи працюватимуть нарівно - прогноз 21.10.2020

Експерти WEF прогнозують, що люди і роботи до 2025 року порівну поділять між собою виконання трудових функцій. Процес змін на ринку праці прискорився через пандемію COVID-19 та спричинену нею рецесію.

Чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова? - Фактчек DW (відео)

Чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова? - Фактчек DW (відео) 31.01.2020

Економіка України зростає швидше, ніж світова. Цією заявою Олексій Гончарук проілюстрував інвестиційну привабливість України у Давосі. Чи справді темпи зростання української економіки вищі за світові?

Deutsche Bahn не планує брати в управління Укрзалізницю

Deutsche Bahn не планує брати в управління "Укрзалізницю" 23.01.2020

Deutsche Bahn консультуватиме "Укрзалізницю", а не керуватиме нею. Так німецька компанія прокоментувала слова українського прем’єра Гончарука про бажання віддати УЗ в управління німцям на 10 років.
Зеленський у Давосі пообіцяв інвесторам особливі умови

Зеленський у Давосі пообіцяв інвесторам особливі умови 22.01.2020

Володимир Зеленський на форумі у Давосі озвучив декілька пропозицій інвесторам, які вкладатимуть кошти в Україні. Серед них - податкові канікули і персональний "опікун" від українського уряду.
Трамп у Давосі похвалився небаченими успіхами американської економіки

Трамп у Давосі похвалився "небаченими" успіхами американської економіки 21.01.2020

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, американський президент розповів про економічний бум в США, "якого світ ніколи не бачив", та розкритикував екологічних "пророків гибелі".
Грета Тунберг у Давосі закликала світ до більших зусиль для захисту клімату

Грета Тунберг у Давосі закликала світ до більших зусиль для захисту клімату 21.01.2020

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі екологічна активістка Грета Тунберг визнала, що її кліматичний рух привернув багато уваги, однак реальних змін поки не досяг.

Давос-2019: новий погляд на Китай

Давос-2019: новий погляд на Китай 25.01.2019

Заступник глави Китаю говорив на економічному форумі в Давосі про вільну торгівлю та міжнародну співпрацю. Утім, торговельні конфлікти з КНР можуть тривати ще десятиліття.
Меркель застерігає від повторення банківської кризи

Меркель застерігає від повторення банківської кризи 23.01.2019

Світ не повинен допустити повторення банківської кризи десятирічної давності, наголосила Анґела Меркель у Давосі. Також вона виступила за реформування міжнародних організацій.
Тоні Блер висловився за повторний референдум щодо Brexit

Тоні Блер висловився за повторний референдум щодо Brexit 23.01.2019

Колишній прем'єр Великобританії Тоні Блер скептично оцінює можливості уряду Терези Мей провести будь-який договір з ЄС щодо Brexit через парламент. Розумніше було б знову дізнатися думку народу, заявив він в інтерв'ю DW.
Помпео: США та Росія не приречені на нову холодну війну

Помпео: США та Росія не приречені на нову "холодну війну" 22.01.2019

Держсекретар США Майк Помпео вважає, що США та РФ не приречені на нову "холодну війну", проте закликав Москву змінити курс щодо України.
У Давосі відкрився Всесвітній економічний форум

У Давосі відкрився Всесвітній економічний форум 22.01.2019

Всесвітній економічний форум відкрився у швейцарському Давосі. 23 січня на ньому має виступити канцлерка ФРН Анґела Меркель.
Еліти в снігу: чого очікувати від чергового форуму в Давосі

Еліти в снігу: чого очікувати від чергового форуму в Давосі 21.01.2019

У швейцарському Давосі цього тижня відбудеться щорічний Всесвітній економічний форум. На ньому буде Анґела Меркель та Петро Порошенко, але не буде Дональда Трампа та Еммануеля Макрона.
Через шатдаун Трамп скасував поїздку спікерки Конгресу за кордон

Через "шатдаун" Трамп скасував поїздку спікерки Конгресу за кордон 18.01.2019

Візит спікерки Конгресу Ненсі Пелосі в Бельгію, Єгипет і Афганістан можуть внести до графіку після відновлення роботи адміністрації США, заявив Трамп.
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