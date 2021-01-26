Всесвітній економічний форум – щорічний економічний форум у Давосі (Швейцарція). На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Всесвітній економічний форум".

Всесвітній економічний форум щороку відбувається у швейцарському курортному місті Давос. Провідні економісти, підприємці та політики, серед яких також чимало державних та урядових лідерів, обговорюють у межах форуму актуальні економічні виклики та шляхи подолання проблем. Всесвітній економічний форум організовується та проводиться однойменним фондом, штаб-квартира якого розташована в муніципалітеті Колоньї в кантоні Женева. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.