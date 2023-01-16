Давос: війна в Україні та острах глобальної рецесії

Напад Росії на Україну та його наслідки вже вдруге стануть головною темою Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Очікується рекордна кількість гостей, серед яких Олаф Шольц та - віртуально - Володимир Зеленський.

Цьогоріч Всесвітній економічний форум (ВЕФ, WEF 2023) у Давосі, що стартує у понеділок, 16 січня, знову відбуватиметься на тлі звичної куліси засніжених Альп. Але головні теми заходу залишаються тими самими, що й минулої весни: війна Росії в Україні та її наслідки для світової економіки.

Зустріч у часи нестабільності

Участь у зустрічі в Давосі візьмуть провідні політики та представники бізнесу, відомі активісти та інші знаменитості. 53-й за ліком ВЕФ цьогоріч відбуватиметься у той час, коли світова економіка перебуває під шаленим тиском, спричиненим високою інфляцією, енергетичною кризою, пов’язаними з війною перебоями у постачанні товарів, а також новою хвилею епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 у Китаї.

"Економічні, екологічні, соціальні геополітичні кризи - усі разом вони створюють надзвичайно непрогнозоване та непевне майбутнє, - сказав на зустрічі з журналістами засновник ВЕФ Клаус Шваб (Klaus Schwab). - Щорічна зустріч у Давосі покликана зробити свій внесок у те, аби відповідальні за прийняття рішень не загрузли у мисленні категоріями криз".

Серед гостей - Шольц, фон дер Ляєн і дистанційно Зеленський

На п'ятиденній зустрічі, яка цього року відбуватиметься під гаслом "Співпраця у фрагментованому світі", очікуються провідні політики з понад 50 країн світу. Серед них канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президенти Іспанії Педро Санчес, Польщі Андрій Дуда, Литви Гітанас Науседа, Молдови Мая Санду.

США на форумі представлятимуть спеціальний посланець президента Джо Байдена з питань клімату Джон Керрі, а також уповноважена з питань торгівлі Кетрін Тай. Цьогоріч на ВЕФ очікується участь рекордного числа міністрів фінансів - 56, а також 19 голів центральних банків різних країн.

Росію на цьогорічному форумі не представлятиме ніхто. ВЕФ призупинив контакти з Москвою після нападу Росії на Україну в лютому 2022 року. Натомість від України очікується участь провідних політиків. Зокрема, голова Офісу президента Андрій Єрмак має представити цього тижня на ВЕФ українську "формулу миру". Також повідомлялося про участь у форумі першої віцепрем'єрки Юлії Свириденко та голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

Володимир Зеленський брав участь у ВЕФ-2022 у Давосі в режимі онлайн Фото: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/picture alliance

Тим часом прессекретар президента України Сергій Нікіфоров зазначив, що участь у ВЕФ, як і минулого року, братиме й Володимир Зеленський, щоправда, знову дистанційно. Водночас у швейцарській пресі повідомляють про очікувану промову на ВЕФ дружини президента України Олени Зеленської.

Острах глобальної рецесії

ВЕФ-2023 проходитиме на тлі важких економічних потрясінь останніх років. Очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Геогрієва уже застерегла від рецесії, яка цього року може спіткати третину економік світу.

Війна Росії в Україні та запроваджені внаслідок цього санкції Заходу щодо Москви призвели до безпрецедентного дефіциту енергоресурсів у світі. А інфляція у провідних промислових державах на кшталт США та країн Єврозони, хоч наче й уже досягла свого піку, але досі залишається на незвично високому рівні.

Це підштовхує центробанки до суттєвого підвищення облікових ставок. Високі відсотки, натомість, підвищують витрати на обслуговування боргів, і це в той час, коли економіка перебуває у стагнації, тож зростає небезпека глобальної боргової кризи.

Така небезпека стосується і африканського континенту. Згідно з даними Світового банку, нинішня економічна криза може призвести до того, що ситуація з бідністю в Субсахарській Африці далі погіршуватиметься. У цьому регіоні зараз уже проживає близько 60 відсотків найбіднішого населення планети.

Представників Росії на цьогорічному ВЕФ у Давосі знову не буде - через її війну в Україні Фото: DW

У своїх нещодавно представлених щорічних оцінках ВЕФ назвав найбільшим безпосереднім ризиком витрати на підтримання життя, які зросли по всьому світу внаслідок пандемії ковіду та вторгнення Росії в Україну.

Президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде заявив: "Давоська зустріч відбувається на тлі найскладнішої геополітичної та світової економічної ситуації за останні десятиліття. Дійсно багато стоїть на кону для глобальної економіки, яка повинна намагатися відвернути світову рецесію, уповільнене зростання, високу інфляцію та зростання боргів".

Перша звична зустріч після двох років пандемії

Уперше після початку пандемії COVID-19 у 2020 році ВЕФ відбудеться у звичному форматі та звичний час. 2021 року зустріч проводили в режимі онлайн, а 2022 форум хоч і відбувся очно, але був перенесений на травень, через що багато провідних гостей не змогли взяти в ньому участь. Цього року очікується участь у форумі в Давосі рекордного числа гостей: організатори повідомляють про 1500 провідних бізнесменів, серед яких 600 виконавчих директорів, зокрема, і найбільших компаній світу.