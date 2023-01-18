Тихановська: Не можна допустити втягування Білорусі у війну

Світлана Тихановська, яку в Білорусі зараз заочно судять, розповіла DW на Давоському форумі про те, чого чекає від суду і що їй відомо про активність військових Росії в Білорусі.

Світлану Тихановську, яка стала однією з лідерок білоруської опозиції під час масових протестів проти фальсифікацій на президентських виборах 2020 року і опинилася у вимушеній еміграції в Литві, зараз в Білорусі звинувачують у змові з метою захоплення державної влади. 17 січня у міськсуді Мінська розпочався заочний процес у справі.

В інтерв'ю DW, яке Тихановська дала того ж дня в кулуарах Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, вона розповіла, чому для неї важливо не відмовлятися від участі в цьому суді і що їй відомо про перспективи залучення ЗС Білорусі до війни проти України.

"Всі "суди" у Білорусі зараз - це судилища"

DW: Світлано, чого Ви очікуєте від заочного суду у Мінську? І якого рішення найбільше боїтеся?

Світлана Тихановська: Нічого не очікую і рішення жодного не боюся, бо я знаю, що так звані судді оголосять вирок, який наказано оголосити. Як сьогодні з'ясували мої адвокати, мені загрожує до 20 років ув'язнення. Це очікувано. Я не чекаю, що там буде справедливий суд, що адвокат призначений цим режимом хоч якось мене захищатиме. Але мені дуже важливо брати участь у цьому фарсі, щоби зібрати документи і потім просити з ними міжнародного захисту.

Світлана Тихановська Фото: Julien De Rosa/AFP/Getty Images

Звісно, дадуть термін. І, звичайно, я не можу повернутися до Білорусі, поки цей режим не впаде. Тому що все, що зараз відбувається у Білорусі, всі ці так звані суди - це судилища. Це стосується не лише мене та заочних судів. (…)

Нині у Білорусі по 15-17 людей щодня затримують - за українські пісні, за те, що брали участь у марші, за проукраїнську позицію, тут багато приводів не треба. Це потрібно, щоб постійно тримати білорусів у страху. Тобто люди постійно перебувають у очікуванні, що за ними можуть прийти, бо більшість білорусів брали участь у мітингах, більшість білорусів – за Україну та проти цієї війни.

Які наслідки цей суд може мати для Вас та вашої родини?

Я розумію сама і сподіваюся, що всі розуміють, що цей "суд" у Білорусі не має жодного відношення до правосуддя. Це фарс, щоб помститися тим, хто виступив проти режиму. Оскільки я живу у вигнанні, то сподіваюся, що він не вплине на мене, хоч і розумію, що результати цього "суду" можуть бути передані, наприклад, до Інтерполу і у (нього і подібних. - Ред.) організацій виникнуть питання під час здійснення мною подорожі. Але ми працюємо з Інтерполом і вони знають про ситуацію в нашій країні.

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Це вже другий заочний судовий процес у Білорусі. Перший був проведений у справі нашої (білоруської. - Ред.) олімпійської призерки з плавання Олександри Герасимені. Думаю, що такі "суди" почастішають, але це - порушення основних прав людини. І я хочу, щоб світ зрозумів, що ця проблема заслуговує на увагу.

Більше того, цей режим може почати позбавляти громадян громадянства, і вже дуже скоро. Тих, кого вони вважатимуть "терористами" та "екстремістами", а таких людей чимало. І тоді нам доведеться вирішувати проблему з їхнім правовим статусом. Але я сподіваюся, що демократичний світ буде відкритим для створення нових механізмів. Адже, щоб проживати за кордоном, необхідні документи. Тож ми працюємо над цим питанням. Перед нами ще багато викликів. Проте демократичний світ розуміє, що відбувається у нашій країні: репресії, беззаконня. Тому я гадаю, що нам вдасться знайти рішення.

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"Лукашенко побоїться спрямовувати війська в Україну, не знаючи наслідків"

Тут, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, міжнародна увага сконцентрована на Україні. Наскільки важливо для вас, щоб увага світових лідерів була спрямована і на Білорусь, і чи складно вам зараз цього досягти?

На мій погляд, зараз увага до Білорусі послабилася, і Давос - це одна з платформ, на якій можна нагадати людям - політикам, журналістам, підприємцям - про Білорусь, щоб вони зробили рішучіші кроки щодо нашої країни. Наразі здається, що Білорусь відклали на потім, бо спочатку треба розібратися із кризою в Україні.

Я це підтримую, однак вважаю, що Білорусь необхідно зберігати у центрі уваги, тому що це дуже важлива країна в нашому регіоні. Адже без вільної Білорусі буде існувати постійна загроза для наших західних сусідів. Тому що Лукашенко - союзник Путіна і разом вони будуть порушувати безпеку всього регіону.

Є побоювання, що президент Росії Володимир Путін може розпочати новий наступ на Україну з території Білорусі. Наскільки ви стурбовані тим, що Білорусь може виявитися ще більше втягнутою в цю війну?

Ми постійно отримуємо інформацію від мережі наших волонтерів, які спостерігають за військовими навчаннями(Росії та Білорусі. - Ред.), прибуттям ешелонів із військовою технікою та російськими солдатами. Вони помітять, якщо буде здійснено запуск ракет. Наразі ми бачимо присутність на нашій території 12 000 російських військових. Вони постійно займаються навчаннями.

Але я думаю, що присутність російських військових у Білорусі наразі слугує тому, щоб тримати білорусів у страху, щоб отримати контроль над Білоруссю шляхом повзучої окупації та продовжувати чинити тиск на українців, змусивши їх перемістити свою увагу зі сходу на північ.

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Наше завдання полягає в тому, щоб не допустити залучення білоруських Збройних сил до цієї війни. Ми знаємо, що білоруські солдати не хочуть воювати із українцями. Вони - не наші вороги. І Лукашенко також знає це. Він не відчуває підтримки з боку народу та армії. Думаю, він побоїться спрямовувати війська в Україну, не знаючи можливих наслідків цього кроку.

Я часто чую, що Путін тисне на Лукашенка, а той не поступається. Але це не правда. Лукашенко та Путін насправді – союзники. Можливо, статус-кво є зручним для них обох: білорусів тримають у страху, а українців - під тиском. Тому вони (Путін та Лукашенко. - Ред.) і влаштовують це шоу з навчаннями, не збираючись робити якихось практичних кроків. Проте з території Білорусі можуть бути запущені ракети, іранські дрони і все, що завгодно.