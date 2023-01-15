У Білорусі 16 січня стартують спільні льотні навчання з РФ
Максим Сидоржевський
1 год. тому
Під час військових маневрів армій РФ і Білорусі буде задіяно всі білоруські аеродроми і полігони, повідомили у Мінську.
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Збройні сили Білорусі та Росії Із 16 січня до 1 лютого проведуть спільні льотно-тактичні навчання, повідомив у неділю, 15 січня, перший заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Павло Муравейко. Під час навчань буде задіяно всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО збройних сил Білорусі.
Як повідомив Муравейко, для "забезпечення стабільності та безпеки" Мінськ використовуватиме "не лише свої збройні сили, а й збройні сили Російської Федерації", цитує агентство "Белта". За його словами, майбутні навчання будуть "комплексом заходів із підготовки нашої та російської авіації до виконання відповідних бойових завдань".
Муравейко обґрунтував необхідність проведення навчань, зокрема, тим, що західні країни за останні п'ять років нібито уп'ятеро збільшили свою "військову активність і кількість заходів оперативної бойової підготовки" біля кордонів Білорусі.
"Для проведення навчань буде задіяно аеродроми і полігони на території Республіки Білорусь, де пліч-о-пліч, або крилом до крила, діятимуть авіаційні військові частини наших і російських підрозділів. Навчання має винятково оборонний характер. Відпрацьовуватимуться питання ведення повітряної розвідки, відбиття ударів засобів повітряного нападу, авіаційного прикриття важливих об'єктів і комунікацій", - зазначив представник Радбезу Білорусі.