У Білорусі 16 січня стартують спільні льотні навчання з РФ

Під час військових маневрів армій РФ і Білорусі буде задіяно всі білоруські аеродроми і полігони, повідомили у Мінську.

Збройні сили Білорусі та Росії Із 16 січня до 1 лютого проведуть спільні льотно-тактичні навчання, повідомив у неділю, 15 січня, перший заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Павло Муравейко. Під час навчань буде задіяно всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО збройних сил Білорусі.

Як повідомив Муравейко, для "забезпечення стабільності та безпеки" Мінськ використовуватиме "не лише свої збройні сили, а й збройні сили Російської Федерації", цитує агентство "Белта". За його словами, майбутні навчання будуть "комплексом заходів із підготовки нашої та російської авіації до виконання відповідних бойових завдань".

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Муравейко обґрунтував необхідність проведення навчань, зокрема, тим, що західні країни за останні п'ять років нібито уп'ятеро збільшили свою "військову активність і кількість заходів оперативної бойової підготовки" біля кордонів Білорусі.

"Для проведення навчань буде задіяно аеродроми і полігони на території Республіки Білорусь, де пліч-о-пліч, або крилом до крила, діятимуть авіаційні військові частини наших і російських підрозділів. Навчання має винятково оборонний характер. Відпрацьовуватимуться питання ведення повітряної розвідки, відбиття ударів засобів повітряного нападу, авіаційного прикриття важливих об'єктів і комунікацій", - зазначив представник Радбезу Білорусі.

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Раніше цього тижня у генштабі Збройних сил України заявили про зростання загрози завдання російськими військами ракетних ударів і застосування дронів-камікадзе з території Білорусі, адже Росія активно переміщує в сусідню державу авіаційну техніку.