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Відновлення російського вторгнення з Білорусі цієї зими малоймовірне, але це ймовірність, яку слід сприймати серйозно - ISWФото: Russian Defence Ministry/dpa/picture alliance
КонфліктиРосійська Федерація

Ризик вторгнення РФ з Білорусі слід сприймати серйозно - ISW

Степан Смишляєв
28 хв. тому

Росія розгортає в Білорусі польові шпиталі і завозить такни у зимовому камуфляжі, що не є необхідним для навчань. Водночас американські аналітики не виключають, що це - елементи інформаційної операції.

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Принаймні з жовтня 2022 року Росія створює умови для нового найнебезпечнішого курсу дій - повторного вторгнення на північ України, ймовірно, у напрямку Києва, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому ввечері в п'ятницю, 23 грудня.

Аналітики зазначають, що ці дії можуть бути або російською інформаційною операцією, або відображати фактичні наміри президента Росії Володимира Путіна.

"ISW і далі вважає, що відновлення широкомасштабного російського вторгнення з Білорусі цієї зими малоймовірне, але це ймовірність, яку слід сприймати серйозно", - йдеться у аналізі.

Так, аналітики ISW зауважують, що наявна наразі інформація - неоднозначна: деякі підтверджені докази нарощування присутності військ РФ в Білорусі мають більше сенсу як частина підготовки до нового наступу, ніж як необхідність для поточних навчань і тренувань. 

Зокрема, аналітики зазначають, що в місцях дислокації російських військ в Білорусі фіксують об'єкти, які зазвичай не використовуються для навчань. Так, міноборони РФ заявило про розгортання в Білорусі польового госпіталя, як і на початку 2022 року, перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Також у другій половині грудня на території цієї країни були зафіксовані російські танки Т-90 в зимовому камуфляжі, який "не є абсолютно необхідним для навчань" і також може свідчити про підготовку до реальних бойових дій, зазначають в ISW.

Водночас аналітики інституту не виключають, що все це  - елементи інформаційної операції. Окрім того, немає жодних доказів того, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі, йдеться в звіті.

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В Україні не фіксують підготовки до наступу

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) не фіксує переміщення техніки чи військових на прикордонній з Україною території Білорусі, зауважив речник відомства Андрій Демченко в етері національного телемарафону.

"Звісно що, Білорусь, як раніше зазначалось і так триває певний час, посилила свій кордон з нашою країною. Вони про це неодноразово наголошували. Вони начебто вбачають якусь загрозу з нашого боку. І ті підрозділи, які були кинуті на посилення кордону, залишаються, не змінюється ні їхня кількість, ні характер їхніх дій", - зауважив він.

В свою чергу керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов зауважив, що наразі відсутня інформація, яка б свідчила, що Росія активно готує нове вторгнення з території Білорусі, але "було б неправильно ігнорувати цю можливість".

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