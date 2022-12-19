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Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Берлін занепокоєний візитом Путіна до Мінська

Микита Жолквер | Аліна Коломієць
44 хв. тому

Уряд Німеччини стурбований можливим розширенням білоруської допомоги Росії у її війні проти України.

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Уряд Німеччини з занепокоєнням сприймає перший за три роки візит президента РФ Володимира Путіна до Мінська. Про це заявив офіційний представник канцлера ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) у понеділок, 19 грудня, відповідаючи на запитання кореспондента DW.

Чи вступить Білорусь у війну Росії проти України?

Тривога, за його словами, викликана неясністю відповіді на "питання про роль Білорусі в агресивній війні Росії проти України та можливу подальшу модифікацію, трансформацію цієї ролі". Гебештрайт нагадав, що досі Білорусь щонайменше допомагає РФ у цьому, надаючи російським військовим свою територію для розгортання військ та свій повітряний простір для російських бойових літаків.

Чи очікує офіційний Берлін формального вступу Білорусі у війну проти України? "Я не хотів використати таке формулювання, - відповів Гебештрайт, - але білоруська допомога може нарощуватися, тож і такий варіант опиняється у сфері можливого".

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін і правитель Білорусі Олександр Лукашенко проведуть у понеділок зустріч у Мінську. Туди уже прибув міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Також на зустріч із новим міністром закордонних справ Білорусі прибув російський міністр Сергій Лавров.

ISW: Путін у Мінську може планувати новий наступ на Київ

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Путін може скористатися своїм запланованих візитом у Мінськ, щоб створити умови для відновлення наступу на Україну - можливо, на північ країни або на Київ - взимку 2023 року.

Поки що ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з території Білорусі як низький, але можливий. Утім, зустріч Путіна і Лукашенка щонайменше сприятиме проведенню "окремої російської інформаційної операції, спрямованої на те, щоб зламати волю України й готовність Заходу підтримувати Україну". 

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