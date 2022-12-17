Путін у Мінську може планувати новий наступ на Київ - ISW

Під час візиту в Білорусь російський президент розраховує домогтися від правителя Білорусі поступок щодо інтеграції, а також створити умови для нового наступу на Україну, вважають експерти ISW.

Президент РФ Володимир Путін може скористатися своїм запланованих візитом у Мінськ, щоб створити умови для відновлення наступу на Україну - можливо, на північ країни або на Київ - взимку 2023 року. Таке припущення містить оприлюднений у п'ятницю, 16 грудня, щоденний аналітичний огляд американського Інституту вивчення війни (ISW).

Поки що ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з території Білорусі як низький, але можливий. Утім, зустріч Путіна і Лукашенка щонайменше сприятиме проведенню "окремої російської інформаційної операції, спрямованої на те, щоб зламати волю України й готовність Заходу підтримувати Україну", йдеться в огляді. "Ця зустріч зміцнить російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб переконати українців і жителів Заходу в тому, що Росія може атакувати Україну з Білорусі", - зазначають аналітики ISW.

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Оглядачі інституту не виключають також, що Путін має намір чинити тиск на білоруського правителя Олександра Лукашенка з метою домогтися від того поступок щодо глибшої та прискореної інтеграції двох країн. Водночас Кремль прагне використати Союзну державу для встановлення російського контролю над Білоруссю. Натомість Лукашенко, за даними ISW, уже почав створювати інформаційні передумови, щоб відмовити Путіну щодо його вимог, як він це робить уже не одне десятиліття.

Путін відвідає Білорусь уперше з 2019 року

19 грудня Володимир Путін відвідає з робочим візитом Мінськ, де проведе переговори з Олександром Лукашенком. Це - перший візит Путіна до Білорусі за понад три роки - з червня 2019-го.

"Під час переговорів заплановано обговорити ключові питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва з акцентом на інтеграційну взаємодію в рамках Союзної держави, а також актуальні теми міжнародного та регіонального порядку денного", - повідомила пресслужба Кремля.

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Лукашенко зі свого боку заявив, що на зустрічі з Путіним обговорюватимуть і військово-політичні питання. "Ми не відійдемо від питання не тільки ВПК, а й говоритимемо про обороноздатність, безпеку. Але головне - це економіка", - сказав він на нараді з питань білорусько-російської співпраці, цитує Лукашенка держагентство БелТА.

Ходжес сумнівається в спроможності РФ наступати на Україну

Тим часом американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що Росія не намагатиметься знову наступати на Київ. "Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час, тим більше належної якості", - написав Ходжес у Twitter. Він нагадав, що остання часткова мобілізація в Росії провалилася.

У такий спосіб Ходжес заперечив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, який в інтерв'ю The Economist заявив, що РФ готує близько 200 тисяч нових військових і що він не має сумнівів, що армія РФ здійснить ще одну спробу наступу на Київ. Бен Ходжес вважає, що завищена оцінка потенціалу щодо нових наступальних операцій Росії грає на руку тим, хто не хоче і надалі підтримувати Україну.