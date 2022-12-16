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Зруйнована в лютому під Києвом російська техніка Фото: Serhii Nuzhnenko/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Війська РФ не зможуть взяти Київ у разі нового наступу - ISW

Анастасія Шепелева
34 хв. тому

В американському Інституті вивчення війни вважають новий наступ РФ можливим, зокрема, через нарощення військової присутності в Білорусі. Водночас взяти Київ Росії навряд чи вдасться, зазначають аналітики.

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Росія може готувати підґрунтя для нападу на Україну з території Білорусі взимку 2023 року. На це, зокрема, вказує нарощення військової присутності РФ у країні. Водночас наступ не є неминучим, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті ISW, оприлюдненому в п'ятницю, 16 грудня, вказується на розміщення батальйону танків на Обуз-Лесновському полігоні в білоруському Бресті та на полігоні Лосвідо у Вітебську. Крім того, з посиланням на чиновника української військової розвідки аналітики зазначають про розгортання близько 3200 військовослужбовців РФ. "Ці цифри самі по собі не є достатніми для підтримки вторгнення в Україну, але можуть свідчити про зусилля, спрямовані на те, щоби знову зосередити великі російські сили в Білорусі", - йдеться у звіті.

Водночас у Білорусі тривають навчання частини 1-ї гвардійської танкової армії - найелітнішого важкого об'єднання російських військових, яке, як вважають в ISW, може скласти ядро ударної сили. Однак її втрати під Харковом, Сумами та на сході Київської області ставить "елітний" статус під сумнів, зазначають аналітики.

Збройні сили РФ деградували, а ЗСУ більш підготовлені

У таких умовах експерти вважають взяття Росією Києва вкрай малоймовірним. Вони пояснюють це деградацією збройних сил РФ з лютого, а також підготовкою Україною значних оборонних укріплень на півночі та готовністю українських Збройних сил до оборони.

"Місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє веденню маневреної війни, а можливі шляхи вторгнення з Білорусі до Києва пролягають через вузькі місця в Чорнобильській зоні відчуження, які українські війська вже мають досвід захищати", - пояснюється в звіті.

Залужний не сумнівається у повторному наступі на Київ

Напередодні в інтерв'ю The Economist головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний заявив, що не сумнівається у повторній спробі РФ піти на Київ. За його словами, Росія готує близько 200 тисяч нових військових для участі у війні проти України, а мобілізаційний потенціал Росії становить 1,2-1,5 мільйона людей.

Як зазначив Залужний, новий наступ РФ може початися вже наприкінці січня, тому ЗСУ створюють резерви і готуються до битви.

Міністр оборони України Олексій Резніков також припускає, що Росія може розпочати другу хвилю повномасштабної війни проти України десь у лютому. В інтерв'ю The Guardian він зазначив, що з'являються докази того, що Кремль готує новий наступ. 

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