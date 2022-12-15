Зеленський Раді ЄС: Наступні пів року стануть вирішальними

Під час виступу на засіданні Європейської Ради президент України Володимир Зеленський закликав зупинити "енергетичний терор" Росії проти України.

Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними у повномасштабній війні, яку Росія розвязала проти України, заявив під час виступу на засіданні Європейської Ради в онлайн форматі у четвер, 15 грудня, президент України Володимир Зеленський.

"Наступні пів року вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув", - сказав він.

Український лідер назвав п'ять ключових напрямків, на які мають бути спрямовані ці зусилля.

Перший - покласти край "енергетичному терору" Росії, зокрема, за допомогою встановлення стелі цін на російські енергоносії, що йдуть на експорт. За словами Зеленського, ці ціни мають бути такими, щоб Росія "точно була позбавлена здатності фінансувати війну за рахунок глобального ринку".

Другий - забезпечити зимову стійкість України, зокрема, надати підтримку у закупівлі газу та постачанні електроенергії з ЄС. "Будь-які блекаути в Україні - це удари по ваших соціальних системах через нові хвилі міграції", - зазначив Зеленський, звертаючись до учасників засідання.

Третій - продовжувати оборонну підтримку України, що передбачатиме постачання більшого обсягу озброєнь, у тому числі сучасних танків, більш далекобійних артилерійських і ракетних систем, а також систем протиповітряної та протиракетної оборони (ППО та ПРО).

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Четвертий - дипломатія. Зеленський закликав ЄС підтриматизапропонованої раніше Україною формули миру. "Усі ви знаєте її елементи. Вони логічні, дієві, можуть бути реалізованими вже за наступні пів року. Для цього найближчим часом ми організовуємо саміт - Global peace formula summit. Я сподіваюся, що на цьому саміті побачимо всіх вас і ваше лідерство", - зазначив він.

Пʼятий - продовження руху України у напрямку євроінтеграції. Зеленський подякував за підтримку України у набутті статусу країни-кандидатки на вступ у ЄС та зазначив, що "зараз настає час зробити ще один крок". Зокрема, Україна очікує на оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії. "Дуже вас просимо це зробити і прискорити цей процес, щоб далі вже перейти до старту переговорів щодо членства України в ЄС", - заявив Зеленський.

Зеленський також висловив вдячність країнам Європи за надання Україні озброєння, систем ППО та за підтримку зернової ініціативи.

Київ заявляє про прогрес в отриманні ППО

Напередодні у вечірньому відеозверненні український лідер заявив, що за цей тиждень Україна має "важливий прогрес" у питанні ППО.

До цього американська телекомпанія CNN повідомила з посиланням на джерела в Білому домі, що США готують передачу Києву ЗРК Patriot. Зазначалося, що рішення з цього питання може бути ухвалене вже цього тижня.

Україна вже отримала системи ППО IRIS-T SLM від Німеччини, ЗРК NASAMS від США та ЗРК HAWK і Aspide від Іспанії.