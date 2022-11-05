G7 пригрозила Мінську наслідками за підтримку Росії у війні

Якщо Білорусь надаватиме РФ активнішу підтримку у війні з Україною, на неї чекають руйнівні витрати, попередили представники Великої сімки та ЄС.

Країни Великої сімки та Євросоюз знову закликали Білорусь припинити сприяти російському вторгненню в Україну і пригрозили в разі активної підтримки Москви режимом Лукашенка чинити на Білорусь фінансовий тиск.

"Ми повторюємо наш заклик до білоруської влади припинити допомагати Росії вести агресивну війну проти України, зокрема дозволяючи ЗС РФ здійснювати з білоруської державної території запуски ракет, спрямованих на Україну. Якщо білоруська влада ще більш безпосередньо братиме участь у російській війні, G7 покладе на режим (правителя Білорусі Олександра Лукашенка. - Ред.) нищівні додаткові витрати", - йдеться в заяві глав МЗС країн Великої сімки і представників ЄС, опублікованій у п'ятницю, 4 листопада, на сайті МЗС ФРН.

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У тому ж документі підписанти заявили про свій непохитний намір і далі надавати Україні фінансову, гуманітарну, політичну, технічну та правову допомогу, а також підтримку у сфері оборонної політики, щоб зменшити страждання українського населення і зберегти суверенітет і територіальну недоторканність у межах кордонів, визнаних міжнародним правом. "Ми підтримуватимемо Україну так довго, наскільки це буде необхідно", - йдеться в заяві.

Крім того, представники G7 і ЄС наголосили, що мають намір протистояти російській кампанії дезінформації, включно зі звинуваченнями на адресу України щодо нібито розробки біологічної зброї.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

4 листопада Олександр Лукашенко під час відвідування Білоруської національної біотехнологічної корпорації заявив, що не планує відправляти білоруських військових в Україну. "Сьогодні кричать: "Лукашенко хоче послати в Україну своїх військовослужбовців!" Уже тисячу двісті разів говорив, що в мене таких планів немає", - сказав він.

Водночас правитель Білорусі попередив, якщо українські військові зі зброєю ступлять на територію його країни, "мало їм не здасться".

4 жовтня на одній із нарад Лукашенко підтвердив, що Білорусь бере участь у російській "спеціальній військовій операції" в Україні. "Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", - стверджує Лукашенко.

10 жовтня він і президент РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Через кілька днів після цього перші ешелони з російськими військовослужбовцями прибули в Білорусь.