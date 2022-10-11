Білорусь вступить у війну проти України? Лукашенко готується

Лукашенко оголосив про розгортання регіонального угруповання російських та білоруських військ. Білоруська армія планує вступити у війну - чи це лише залякування? DW поговорила з експертами.

10 жовтня Олександр Лукашенко провів нараду з білоруськими військовими та силовиками. На ній він оголосив про домовленість із президентом РФ Володимиром Путіним розгорнути регіональне угруповання військ. Цей процес, за його словами, триває уже два дні, до Білорусі прибуде "не одна тисяча" російських військових. Для чого?

Формальний привід увести російські війська?

Білоруський військовий експерт Олександр Алесін вважає, що розгортання спільного угруповання - це захід військової демонстрації Путіна. Таким чином Росія намагається налякати Україну, відволікти її, відтягнути військові частини з Донбасу, де вона має перевагу в чисельності військ, на кордон з Білоруссю. "Події в Україні розвиваються не дуже сприятливо для Російської Федерації. Очевидно, що Путін зобов'язаний вдатися до яскравих дій, які отримають відображення в інформаційному полі і насторожать багатьох", - говорить Алесін.

Експерт Фінського інституту міжнародних відносин Григорій Нижніков має іншу думку. Він вважає, що російська армія готує для себе плацдарм, і розгортання регіонального угруповання - це формальний привід, щоб знову ввести до Білорусі свої війська, як це було під час навчань напередодні вторгнення в Україну. "Путін іде ва-банк. Думаю, потенційно йому може знадобитися другий фронт, і Лукашенко зараз виконує те, про що Путін просив його тиждень тому в Сочі. Чи буде нове вторгнення російських військ через Білорусь? Думаю, це питання часу. У будь-якому разі, уже зараз це створить напруженість на білорусько-українському кордоні".

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На думку литовського військового експерта Дарюса Антанаїтіса, тримати угруповання військ в іншій країні "лише для залякування" дуже дорого, і "ніхто так не робить, особливо коли йде війна". "Лукашенко заявив, що це угруповання розгортається через напружену ситуацію біля західних кордонів. Мені здається, це все робиться для відведення очей, щоб сказати білоруському народу: "Дивіться, НАТО хоче напасти на нас". Насправді, я вважаю, угруповання розгортається для того, щоб напасти на Україну ще з одного фронту, як це було на початку війни - через Чорнобиль знову намагатися дістатися Києва.

Що це за регіональне угруповання військ?

Розгортання регіонального угруповання військ передбачено договором про союзну державу. За словами Алесіна, процес відпрацьовувався на навчаннях кожні чотири роки, починаючи з 2009-го: як на територію Білорусі мають прибувати російські війська, розвантажуватись у місцях розквартирувань. "Потім проводилися навчання, які зображували потенційний воєнний конфлікт. Після цього російські частини виводилися на свою територію. Ця легенда навчань повторювалася аж до останніх років. Судячи з усього, зараз це угруповання буде задіяне як реальне", - припускає Олександр Алесін.

За словами Алесіна, російськими військами, які прибудуть до Білорусі, командуватимуть білоруські генерали. "Або сам міністр оборони, або начальник білоруського генштабу. Згідно з положеннями, російська частина спільного угруповання надходить для посилення білоруської армії. Хоча, вважаю, порядок її використання Лукашенко погоджуватиме з Путіним".

Олександр Алесін вважає, що у цих частинах буде багато строковиків, яких, згідно з указом Путіна, заборонено використовувати у зоні бойових дій в Україні. Григорій Нижніков припускає, що до Білорусі можуть перекинути частину мобілізованих росіян.

Тільки оборона - і жодного нападу?

За словами Олександра Алесіна, розгортання спільного угруповання військ спрямоване лише на оборонні дії. Однак навчання у лютому 2022 року, після яких російські війська вторглися в Україну з території Білорусі, також не передбачали нападу. Але це не завадило російській армії вторгнутися до сусідньої країни. У чому різниця тепер?

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"Ці навчання були позачергові, жодними міжнародними угодами вони не передбачалися. У преамбулі до них йшлося, що цей захід - відповідь на дії сусідів-партнерів, а тепер - потенційних противників. Тоді у діях російського керівництва був типовий волюнтаризм", - каже експерт.

Алесін переконаний, що російські війська не почнуть знову нападати на Україну з території Білорусі. І ось чому: "Характер місцевості та природно-кліматичні умови не дозволяють застосовувати великі маси військ і створювати ударні угруповання на кордоні Білорусі та України. Адже там болота, заплави річок, величезна кількість озер. Ті, хто наступає, можуть рухатися лише кількома дорогами, які відомі і напевно, уже заміновані, а мости - підірвані". Варіант, який росіяни використали спочатку, - "перекидання повітряно-десантних військ гелікоптерами в райони Гостомеля, Києва, Чорнобиля - навряд чи застосовуватимуть ще раз. А сухопутним шляхом пройти таку відстань неможливо", вважає Алесін.

Чи вступить білоруська армія у війну проти України?

Експерт Григорій Нижніков вважає, що білоруська армія навряд чи повноцінно вступить у війну проти України. "Думаю, це саме одна зі слабкостей Лукашенка: він ніколи не довіряв білоруському генералітету, оскільки він дуже проросійський. Саме тому армія завжди була недофінансована і недооснащена, він намагався тримати її подалі від будь-яких процесів. Думаю, частина генералітету стопроцентно стоїть на позиціях Москви".

Водночас він наголошує, що "більшість у білоруській армії поділяють точку зору білоруського суспільства, що ця війна їм не потрібна. Якщо Лукашенко накаже ввести війська, ці люди або розбіжаться, або - чого він боїться - можуть повернути зброю проти нього, адже ніхто не хоче вмирати за Путіна. Він прекрасно усвідомлює це, а тому такого наказу, думаю, не буде".

Однак Дарюс Антанаітіс не виключає, що це може статися: "Росії потрібні військові, які уже володіють зброєю, яких не потрібно перенавчати два-три місяці, щоб вони бодай якось могли воювати. Для Путіна білоруська армія збільшить тиск на Київ, щоб він відкрив другий фронт для захисту своєї країни".