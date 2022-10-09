У СІЗО за пісню українською? Історія білоруської співачки

Білоруську співачку Мерієм Герасименко, затриману на початку серпня за виконання на вуличному концерті пісні українського гурту "Океан Ельзи", звинувачують "у діях, які грубо порушують громадський порядок". Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомив правозахисний центр "Вясна". Також правозахисники опублікували заяву про визнання Герасименко політув'язненою. Чому виступ співачки не сподобався білоруським силовикам? І що про переслідування Мерієм думають її колеги?

Атака з боку державних білоруських ЗМІ

Концерт Мерієм Герасименко, через який дівчина опинилася за ґратами, відбувся 3 серпня на терасі мінського бару "Банки-Бутылки". Співачка, зокрема, виконала пісню гурту "Океан Ельзи" "Обійми". Відео виступу широко розійшлося в соціальних мережах і потрапило у поле зору журналістів білоруських державних ЗМІ та провладних Telegram-каналів.

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Вони називали концерт "БЧБ-шним шабашем" (БЧБ - біло-червоно-білий прапор білоруської опозиції. - Ред.), а Герасименко - "змагарською співачкою" ("змагарями" (у перекладі з білоруської - борцями) білоруські пропагандисти називають людей, які виступають проти режиму в Білорусі. - Ред.). Не сподобався їм не лише сам виступ, а й те, що на дівчині була біла майка з червоним серцем. Пізніше було опубліковано скріншоти постів Мерієм у соцмережах, у яких вона висловлювалася на підтримку протестів у Білорусі 2020 року. Шанувальники чинної влади обурювалися тим, що Герасименко "може виступати у центрі Мінська".

Наступного дня до бару, біля якого проходив концерт, прийшли контролери із санстанції та МНС. Мерієм Герасименко та власника закладу Андрія Жука затримали. За інформацією порталу "Зеркало", було затримано і дружину Жука Марію.

Співачка хотіла купити Bayraktar?

Затримання Герасименко прокоментували у Telegram-каналі, близькому до білоруських силовиків. Автори стверджують, що її затримали не за пісню українською мовою, співачка нібито "давно була на контролі" у силовиків, які "відстежували її рух грошових коштів". Також у Telegram-каналі зазначають, що частину доходів вона начебто "направляла на потреби ЗСУ, зокрема, взяла участь у спонсоруванні України для придбання БПЛА BayraktarTB2".

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27 вересня з'явилося так зване "покаянне" відео з Мерієм Герасименко. У коментарі до нього говориться, що вона "не просто порушувала закон, перекриваючи вуличний рух, а ще й більше року агітувала за екстремізм у мережі", що текст однієї з її пісень "тягне на статтю 130 Кримінального кодексу Республіки Білорусь" ("Розпалювання расової, національної, релігійної чи іншої соціальної ворожнечі чи ворожнечі". - Ред.), а гроші від концерту в Мінську мали піти "на безпілотники та іншу зброю для явно терористичних цілей".

Сама Мерієм на відео розповідає, що у серпні 2020 року вона брала участь в одному з протестних маршів - "стояла уздовж дороги", а також про те, що не знала, що гроші, зароблені нею, підуть на купівлю безпілотників для України. Мерієм Герасименко та Андрія Жука кілька разів судили за адміністративними статтями. Андрій Жук, наскільки відомо, поки не вийшов на волю, Герасименко, за інформацією правозахисників центру "Вясна", висунули звинувачення "в діях, які грубо порушують громадський порядок".

"Кинути за пісню у в'язницю - повна маячня"

Мерієм Герасименко 28 років, за освітою вона юристка: навчалася в юридичному коледжі, пізніше - на юрфаку Білоруського державного університету. Музика спочатку була її хобі. Мерієм брала участь у багатьох музичних телепроєктах, у тому числі українському "Голосі країни". Герасименко була засновницею музичної школи Music Space у Мінську, має власний колектив Meriem Band.

Мерієм Герасименко закидають участь у протестах у Білорусі 2020 року Фото: Yauhen Attsetski

"Я знаю Мерієм як дуже працьовиту, ніжну, відкриту дівчину. Навколо неї завжди були люди, які займалися вокалом, росли, пізнавали себе. Коли мені потрібна була студія, щоб зробити якусь роботу для свого гурту, я завжди могла прийти, мені завжди були раді, двері студії були відчинені. Я дуже ціную солідарність артистів, готовність допомагати", - каже співачка, вокалістка білоруського гурту Shuma Руся.

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Затримання Герасименко вона називає кричущим порушенням прав і свобод людини та демонстрацією з боку влади готовності заборонити в Білорусі професію артиста.

"Кинути дівчину у в'язницю за те, що вона співає пісню українського гурту - повна маячня. Я співчуваю Мерієм, її родині, друзям, бо навіть одна доба в СІЗО - це дуже травматично. Бажаю Мерієм та її близьким пережити цей досвід, сподіваюся, що скоро вона опиниться на волі, забуде все це, як страшний сон, подбає про свою безпеку", - не втрачає надії співрозмовниця DW.

"Про таке ми чули тільки з розповідей про 1930-ті"

Також співачка каже, що багато білорусів зараз у зоні ризику, але артисти - тим паче, "бо культура - це голос народу". "Звичайно ж, держава боїться цього рупора, бо люди ходять на концерти, спілкуються, довкола артистів збирається аудиторія, яка має спільні цінності, такі як свобода. Мені дуже шкода, що зараз білоруські артисти переживають такий тиск. У ситуації, в якій зараз перебуває Білорусь, займатися культурою вкрай складно, не знаю, як у моїх колег це виходить", - додає солістка гурту Shuma.

"Зараз ніхто не в безпеці у Білорусі. Ті, хто там залишився і продовжує висловлюватись публічно, - сміливі люди, але я вважаю це невиправданою жертвою", - прокоментував затримання Мерієм Герасименко артменеджер мінського культурного центру "Корпус", діджей та експолітв'язень Олександр Богданов (Papa Bo).

Соліст гурту NaviBand Артем Лук'яненко переконаний, що переслідування людей культури є неприпустимим. "Випадок з Мерієм - це жахливо і неправильно, за культуру не повинно бути ніякого переслідування, якщо держава хоче, щоб культура розвивалася. Про таке ми чули тільки з розповідей наших бабусь або прабабусь про 1930-ті. Нас хочуть залякати, нам хочуть довести, що чорне - це біле, але вони (влада. - Ред.) не розуміють, що ще більше підтверджують нашу внутрішню впевненість у тому, що таке правда", - робить висновок Лук'яненко.