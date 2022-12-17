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Новий наступ Росії може відбутися з боку Білорусі, припускає командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук
Новий наступ Росії може відбутися з боку Білорусі, припускає командувач ОК "Південь" Андрій КовальчукФото: Peter Kovalev/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Генерал-майор Ковальчук про можливий наступ РФ: Ми готуємося

Тетяна Кирилюк
1 год. тому

За словами командувача ОК "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука, існує ймовірність, що Росія поже спробувати здійснити новий наступ на Україну з території Білорусі.

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Українське військове командування не виключає можливості нової спроби наступу Росії з півночі наприкінці лютого 2023 року і готується відбивати напад, заявив командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, яке було оприлюднене у суботу, 17 грудня.

"Так, ми передбачаємо такі варіанти, такі сценарії. І, звичайно, готуємося", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістки щодо можливого повторного наступу армії РФ на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого.

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На думку Ковальчука, існує ймовірність, що повторний наступ може статися з території Білорусі. Військове командування стежить за тим, де Росія концентрує свої сили і військову техніку, наголосив він.

Генерал-майор запевняє, що цього разу Сили оборони України будуть значно краще підготовлені до відбиття нападу.

"Ми замінували окремі ділянки, на окремих ділянках підготували надійну оборону, - сказав Ковальчук. - Більше не буде такого, що вони просто зайдуть, як це було 24 лютого".

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Перспективи загальної мобілізації в Росії

Відповідаючи на запитання щодо можливості оголошення у Росії загальної мобілізації, Ковальчук сказав, що не виключає такого сценарію розвитку подій.

"Гадаю, що Путін це обдумує. Такий варіант ми не можемо виключати. Маємо до цього бути готовими", - сказав він.

Утім, навіть за таких обставин, Сили оборони України зможуть дати відсіч ворогу, запевнив він.

"Сьогодні має бути чітка позиція наша і наших партнерів про те, що якщо Путін дозволить собі повну мобілізацію, то партнери готові надати всі сили і засоби, щоб зупинити не 300-тисячну, а мільйонну армію", - сказав Ковальчук.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що Росія готує близько 200 тисяч нових військових. На його думку, їх можуть використати для нової спроби наступу на Київ. 

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