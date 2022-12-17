Генерал-майор Ковальчук про можливий наступ РФ: Ми готуємося
Тетяна Кирилюк
1 год. тому
За словами командувача ОК "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука, існує ймовірність, що Росія поже спробувати здійснити новий наступ на Україну з території Білорусі.
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Українське військове командування не виключає можливості нової спроби наступу Росії з півночі наприкінці лютого 2023 року і готується відбивати напад, заявив командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, яке було оприлюднене у суботу, 17 грудня.
"Так, ми передбачаємо такі варіанти, такі сценарії. І, звичайно, готуємося", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістки щодо можливого повторного наступу армії РФ на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Відповідаючи на запитання щодо можливості оголошення у Росії загальної мобілізації, Ковальчук сказав, що не виключає такого сценарію розвитку подій.
"Гадаю, що Путін це обдумує. Такий варіант ми не можемо виключати. Маємо до цього бути готовими", - сказав він.
Утім, навіть за таких обставин, Сили оборони України зможуть дати відсіч ворогу, запевнив він.
"Сьогодні має бути чітка позиція наша і наших партнерів про те, що якщо Путін дозволить собі повну мобілізацію, то партнери готові надати всі сили і засоби, щоб зупинити не 300-тисячну, а мільйонну армію", - сказав Ковальчук.