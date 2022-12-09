ЗСУ мають право бити по території РФ? Що кажуть у Берліні

В уряді Німеччини вважають, що Україна, яка зазнала нападу з боку Росії, має право захищатися від її агресії і за межами своєї території. Що це означає в контексті нещодавніх атак на аеродроми в РФ?

Україна не зобов'язана обмежуватися власною територією, відбиваючи російську агресію. Таку позицію уряду Німеччини підтвердила у п'ятницю, 9 грудня, представниця німецького канцлера Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann) на урядовій пресконференції в Берліні. При цьому вона послалася на статтю 51 Статуту ООН, що гарантує право "на індивідуальну або колективну самооборону".

Дії України легітимні

"З нашої точки зору, Україна реалізує своє право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН, - заявила Гоффманн. - Україна зазнала нападу Росії, і Україна не зобов'язана обмежувати свої оборонні зусилля своєю державною територією, вона може захищатися від російської агресії і за її межами".

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І застосовувати для цього озброєння, які постачає Києву Німеччина? У серпні, під час візиту до Швеції, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, відповідаючи на запитання місцевих журналістів, що, на його думку, Україна може використати західне озброєння для захисту і відновлення своєї територіальної цілісності, зокрема, для повернення анексованого Росією Криму.

Крістіане Гоффманн не бачить проблеми в тому, що ЗСУ, ймовірно, завдають ударів по цілях і вглибині Росії та можуть застосовувати для цього німецькі озброєння. "Своїми атаками на російську територію Україна захищає територіальну цілісність держави, припиняючи можливі атаки на свою територію", - заявила вона, вочевидь маючи на увазі вибухи на російських аеродромах, з яких злітають бойові літаки для завдання ударів по Україні.

"Німецький уряд вважає легітимним те, що робить Україна", - наголосила Гоффманн.

Німецькі дрони для української армії

Тим часом список німецьких озброєнь , які Німеччина передає Україні, розширюється. Дані розміщено на офіційному сайті уряду ФРН і регулярно оновлюються. При цьому жирним шрифтом у списку виділяються нові позиції. Так, на початку поточного тижня в переліку з'явилися 10 надводних дронів. Про які безпілотники йдеться?

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Прессекретар мініоборони ФРН полковник Арне Коллац (Arne Collatz) не зміг 9 грудня відповісти на запитання кореспондента DW та заявив, що йдеться не про техніку, яку передали ЗСУ з арсеналів Бундесверу, а про замовлену українцями на підприємствах німецького ВПК.

Інформації про те, чи виробляють у ФРН бойові надводні дрони, немає. На озброєнні німецького ВМФ є тільки тихохідні плавучі безпілотники Seehund ("Тюлень"), оснащені електромагнітною котушкою. Ці дрони створено для пошуку і нейтралізації морських мін.

Коли Україна отримає танки Leopard 2?

Згаданий список складається з двох частин. У першій - оснащення та озброєння, уже передані Україні, у другій - те, що заплановано або на шляху. У цій, другій частині, наприклад, вказані 18 колісних гаубиць RCH 155 німецького концерну Krauss-Maffei Wegmann, ще сім самохідних зенітних установок Gepard і ще три системи ППО IRIS-T, які вже успішно застосовуються в Україні.

Коли з'являться в цьому списку німецькі танки Leopard 2? Кілька днів тому газета Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомила, що, за даними її джерел, ще у жовтні помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван говорив раднику німецького канцлера Єнсу Плетнеру (Jens Plötner), що Вашингтон привітав би постачання таких німецьких танків Україні.

Крістіане Гоффманн підтвердила наявність "інтенсивних контактів між Плетнером і Салліваном" на цю тему, але, додала вона, "американська сторона ніколи не підштовхувала і не просила постачати Україні бойові танки Leopard 2". Німеччина, нагадала представниця канцлера, суверенна країна і сама може вирішувати, що й кому постачати, але нині керується принципом не діяти поодинці, а тільки за тісного узгодження з союзниками.