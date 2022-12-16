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Кияни використовують метро як укриття під час атаки 16 грудня
Кияни використовують метро як укриття під час атаки 16 грудняФото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Нова масована атака: РФ випустила по Україні понад 60 ракет

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Зранку Росія здійснила дев'ятий масований ракетний обстріл України, влучивши зокрема в житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі та поранені.

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Вранці у п'ятницю, 16 грудня, Росія здійснила дев'ятий масований удар по Україні, випустивши понад 60 ракет.

"Випущені з літаків Ту-95 ракети Х-55 і Х-101. Також є пуски "Калібрів" з Чорного моря. Маємо також запуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено роботу Міг-31К - носіїв "Кинджалів". Крім того, працювали Су-35 ракетами Х-59", - розповів речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, протиповітряна оборона "спрацювала непогано". Детальніше про результати він пообіцяв повідомити згодом.

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Три вибухи у Києві

Повітряна тривога тривала в Україні майже чотири години.

Над українською столицею зафіксували близько 40 ракет. Протиповітряна оборона знищила 37 з них.

Вибухи пролунали в Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Наразі відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі. Йому надали медичну допомогу на місці без госпіталізації.

В усіх районах столиці є перебої з водопостачанням.

У житловому будинку в Кривому Розі загинули люди

Над Дніпропетровською областю збили 10 ракет.

Водночас одна ракета влучила в житловий будинок у Кривому Розі. Двоє людей загинули. Щонайменше восьмеро постраждали, серед них троє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко. Під завалами може перебувати двоє людей, в тому числі дитина. 

Знеструмлені регіони

У Запорізькій області відомо про 15 прильотів російських ракет. Наслідки уточнюються, каже голова ОВА Олександр Старух.

Десятьма ракетами РФ вдарила по Харківщині. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Харків знеструмлений, в області є перебої з електропостачанням, повідомив голова ОВА Олег Синєгнубов. Постраждалих немає. 

Внаслідок атак без електроенергії також залишилась Полтава, розповів мер міста Олександр Мамай. 

Повністю знеструмлена внаслідок атаки РФ Кіровоградщина, проінформував голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

В Україні запроваджують аварійні відключення світла

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергооб'єкти пошкоджені як на сході, так  і на півдні України. "Можливе падіння обсягів генерації. Відбуватимуться аварійні відключення світла", - попередив він.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко уточнив, що аварійні відключення запроваджуються по всій країні.

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Україна в пітьмі на знімках NASA

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Кияни використовують метро як укриття під час атаки 16 грудня

Нова масована атака: РФ випустила по Україні понад 60 ракет

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